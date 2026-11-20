La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al Ministerio Público (MP) y dejó en suspenso las resoluciones que anularon el acuerdo de colaboración eficaz del exasesor Jorge Estuardo Estévez Cabrera, vinculado al caso de corrupción conocido como Asalto al Ministerio de Salud, informaron este viernes 20 de noviembre fuentes judiciales.

La decisión consta en una resolución del 9 de noviembre del 2026, dentro del expediente 6491-2026, mediante la cual los magistrados declararon con lugar una apelación presentada por el MP contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que había rechazado la protección provisional solicitada.

Con esta resolución, la CC suspendió los efectos de las disposiciones emitidas el 6 y 9 de agosto del 2024 por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo, que habían dejado sin efecto la aprobación del acuerdo de colaboración eficaz y ordenado revocar los beneficios concedidos a Estévez Cabrera.

El fallo constitucional establece que la suspensión de las resoluciones cuestionadas permanecerá vigente mientras se tramita el amparo, por lo que no constituye una decisión definitiva sobre el fondo de la controversia.

Antecedentes del acuerdo

El 16 de abril del 2019, el Juzgado de Mayor Riesgo D aprobó el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el MP y Estévez Cabrera, dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

Según los antecedentes consignados en la resolución de la CC, Estévez Cabrera era procesado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, fraude en forma continuada y lavado de dinero u otros activos.

El acuerdo contemplaba la entrega de dinero y bienes como parte de la reparación de daños relacionados con los delitos investigados.

Entre los compromisos figuraban Q300 mil por daños y perjuicios derivados del delito de fraude en forma continuada y Q200 mil por tráfico de influencias en forma continuada.

También se incluyó un vehículo valorado en Q125 mil y una propiedad ubicada en la aldea Las Mañanitas, Hawái, Chiquimulilla, Santa Rosa, valorada en Q3 millones 124 mil 631.

Sin embargo, otro de los sindicados en el proceso, José Alfredo Cojti Chiroy, presentó una apelación contra la aprobación del convenio.

El 6 de agosto del 2024, la Sala Primera de Mayor Riesgo acogió el recurso y revocó la resolución judicial que había aprobado el acuerdo de colaboración eficaz.

La Sala consideró que la aprobación del convenio carecía de una fundamentación adecuada y cuestionó que no se hubiera dado participación a la Procuraduría General de la Nación (PGN) durante el procedimiento.

Además, ordenó al Juzgado de Mayor Riesgo D programar, en un plazo de 15 días, una audiencia para revocar los beneficios concedidos al colaborador eficaz.

Posteriormente, el 9 de agosto del 2024, la Sala amplió su decisión y dispuso revocar las medidas sustitutivas otorgadas a Estévez Cabrera, además de ordenar que continuara la tramitación del proceso penal en la etapa correspondiente.

CC señala retrasos en el trámite del amparo

En su resolución, la CC también llamó la atención a la Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ por los retrasos registrados durante la tramitación del expediente.

Los magistrados señalaron que la resolución emitida el 4 de diciembre del 2025 fue notificada a las partes hasta el 14 y 15 de julio del 2026.

La CC consideró que existió un retraso considerable y exhortó al tribunal de primer grado a tramitar las acciones constitucionales con mayor diligencia y dentro de plazos razonables.

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