El juez segundo penal, Mario Hichos, amplió este viernes 27 de noviembre los delitos por los cuales giró órdenes de captura contra exdirectivos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), quienes fueron declarados en rebeldía el pasado 24 de noviembre, luego de que las autoridades no lograran localizarlos.

A los señalados, contra quienes pesaban órdenes de aprehensión por abuso de autoridad, ahora se les atribuyen los delitos de revelación de secretos, asociación ilícita y obstrucción a la averiguación de la verdad, esto en seguimiento a presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos en el COG, relacionadas con el manejo de documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2022.

La información la dio a conocer este viernes 27 de noviembre el abogado Carlos Arana, representante de la Asociación Deporte Limpio, que figura como querellante adhesiva provisional en el proceso, tras concluir una audiencia a puerta cerrada en el Juzgado Segundo Penal.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) no han logrado ejecutar siete órdenes de captura, pese a los operativos efectuados como parte de la investigación por un caso de supuesta corrupción en el COG.

Las autoridades han desarrollado tres allanamientos en el Palacio de los Deportes, zona 5, donde han recabado documentación relacionada con la investigación.

Buscan establecer si dos señalados salieron del país

Arana explicó que se trabaja en la solicitud de un reporte migratorio al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para determinar si dos de las personas contra quienes existen órdenes de captura permanecen en territorio guatemalteco.

El abogado detalló que ambas carecían de arraigo cuando fueron emitidas las órdenes de aprehensión, por lo que existe la sospecha de que hayan abandonado el país.

“Estas dos personas no tenían arraigo al momento de haberles generado una orden de aprehensión”, expresó Arana, quien no precisó los nombres de los señalados a los que se refería.

El abogado espera que la próxima semana se conozcan los resultados del reporte migratorio, con el cual el MP podrá establecer si existe registro de la salida del país de ambas personas.

MP obtiene documentación durante allanamiento

Respecto de las diligencias efectuadas el jueves 26 de noviembre en las instalaciones de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), Arana afirmó que los resultados fueron positivos para la investigación, debido a que los fiscales obtuvieron la documentación cuyo secuestro había autorizado el juez.

“Los resultados en esta ocasión fueron positivos en el sentido de que lo que se pretendía era secuestrar cierta información documental”, manifestó el abogado.

Durante los operativos anteriores, las autoridades también efectuaron el secuestro de libros y actas como parte de las diligencias autorizadas por el juzgado.

El primer allanamiento se efectuó el lunes 16 de noviembre, en seguimiento a presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos en el COG, relacionadas con el manejo de documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2022.

El martes 24 de noviembre, Hichos declaró en rebeldía a exintegrantes del Comité Ejecutivo del COG, después de que las autoridades no lograran ejecutar las órdenes de captura.

Los señalados en la querella

Prensa Libre tuvo acceso a la querella penal que presentó la Asociación Deporte Limpio en el 2024, en la cual figuran como sindicados:

Gerardo Aguirre, expresidente del COG

Juan Carlos Sagastume, exvicepresidente

María del Carmen Toriello Arzú de García-Gallont, exvocal I

Claudia Lorena Rivera Lucas, exvocal II

Rafael Antonio Cuestas Rölz, exvocal III

Gerardo Estrada Mayorga, gerente general

Helen Jeanyra González Orellana de Sandoval

La investigación continúa bajo reserva, mientras las autoridades buscan ejecutar las órdenes de captura y establecer el paradero de los señalados.

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