Caso Edificio MP: Juez Mario Hichos cierra proceso contra tres exfuncionarias y envía a juicio a dos más

El juez segundo penal Mario Hichos cerró este martes 6 de octubre el proceso contra tres exfuncionarias del Ministerio Público (MP) y resolvió enviar a juicio a otras dos personas vinculadas con el caso por la supuesta adquisición irregular de un edificio en la zona 5 de la capital, valorado en Q35 millones.

La resolución corresponde al proceso por la compra del inmueble que sería utilizado por el MP.

Hichos dispuso el cierre del proceso a favor de las extrabajadoras del MP Miriam Salazar Duarte, Patricia Beatriz Guzmán y Diana Odeth Benavides.

En cuanto a Teresa Estrada Leyton, señalada de haber sido intermediaria entre el MP y una empresa para concretar la venta del inmueble, el juez resolvió enviarla a juicio por el delito de lavado de dinero u otros activos.

Después de conocer la resolución, el abogado defensor de Estrada Leyton solicitó que su patrocinada se someta al procedimiento especial de aceptación de cargos. La audiencia correspondiente quedó programada para el 9 de noviembre.

Resolución para William Balz Gallardo

La situación de William Balz Gallardo tuvo una resolución distinta según los delitos por los cuales estaba procesado.

Hichos cerró el proceso por el delito de asociación ilícita y decretó el cierre provisional por defraudación tributaria. Además, concedió al MP un plazo de seis meses para ampliar la investigación por este último delito.

El juez también modificó el delito de lavado de dinero u otros activos por el de testaferrato y resolvió enviar a Balz Gallardo a juicio por este delito.

Por medio de su abogado defensor, Balz Gallardo también solicitó acogerse al procedimiento especial de aceptación de cargos. Deberá comparecer ante el juzgado el 9 de noviembre para la audiencia respectiva.

De esta manera, la resolución del juez cerró el proceso para Salazar Duarte, Guzmán y Benavides, mientras que Estrada Leyton y Balz Gallardo deberán enfrentar las actuaciones judiciales derivadas de los delitos por los cuales fueron enviados a juicio, aunque ambos solicitaron acogerse al procedimiento especial de aceptación de cargos.

Juez pide investigar a Thelma Aldana

Durante su argumentación y al emitir la resolución, Hichos indicó que se debe investigar a la exfiscal general Thelma Aldana, quien estaba al frente del Ministerio Público cuando se efectuó la adquisición del edificio.

El juez señaló, además, que está pendiente una orden de captura contra Aldana y una solicitud de extradición a Guatemala.

Hichos también ordenó investigar la adquisición de otros tres edificios del Ministerio Público, ubicados en Mixco, Villa Nueva y la zona 10 de la capital, ante la posibilidad de que también existieran anomalías en la compra de esos inmuebles.

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