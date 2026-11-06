Caso Litzy Cordón: magistrados confirman condena de 70 años de prisión contra Kevin Rivas

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio confirmó este viernes 6 de noviembre la condena de 70 años de prisión contra Kevin Rivas Cordón, hallado culpable de plagio o secuestro y asesinato de su prima Litzy Cordón, crimen ocurrido en octubre del 2020.

La familia de la víctima, por medio de su abogado Paolo Similox, buscaba que se modificara la sentencia y se impusiera la pena de muerte. Sin embargo, los magistrados señalaron inconstitucionalidades en la solicitud y mantuvieron la condena de prisión.

Rivas Cordón fue condenado a 35 años de cárcel por cada uno de los delitos, para un total de 70 años.

Similox explicó que, durante el debate, solicitaron al Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo que aplicara la pena de muerte por el delito de plagio o secuestro.

Según el abogado, aunque materialmente no es posible ejecutar esa sanción, “jurídica y procesalmente es vigente”.

El representante de la familia sostuvo que la norma establece la pena de muerte para una persona hallada culpable de plagio o secuestro, con la posibilidad de sustituirla por una condena de entre 25 y 50 años de prisión.

Debido a que el tribunal no respondió a la petición, la familia presentó un recurso de apelación especial de fondo ante la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, con el propósito de que se revisara la aplicación de la norma.

“La familia lo que busca es la justicia, la aplicación correcta de la ley y esta es la pena de muerte”, afirmó Similox.

Condenado también buscaba reducir la pena

Rivas Cordón también presentó un recurso de apelación para solicitar que se redujera su condena y se aplicara la pena mínima de 25 años de prisión.

Antes de conocerse la resolución, Similox había manifestado que esperaba que los magistrados ratificaran la sentencia e impusieran la pena de muerte al condenado.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.