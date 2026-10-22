Justicia
Caso Melisa Palacios: Tribunal ordena trasladar a Fernanda Bonilla a hospital privado por problemas renales
El Tribunal de Mayor Riesgo "C" ordenó el traslado de María Fernanda Bonilla, acusada por la muerte de Melisa Palacios, a un hospital privado por padecimientos renales.
María Fernanda Bonilla, procesada por la muerte de Melisa Palacios, permanece acompañada por agentes de seguridad durante una diligencia judicial. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)
Una evaluación del médico del centro carcelario Matamoros y un dictamen forense practicado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) fueron considerados por el Tribunal de Mayor Riesgo "C" para ordenar el traslado de María Fernanda Bonilla, procesada por la muerte de Melisa Palacios, a un hospital privado debido a padecimientos renales.
El tribunal accedió a la petición del equipo legal de Bonilla y el 15 de octubre emitió la resolución en la que señala que la procesada deberá ser ingresada a un hospital privado de la zona 15 de la capital debido a padecimientos renales.
La resolución establece que el traslado de Bonilla se efectuará bajo estrictas medidas de seguridad, a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario.
Además, señala que, si se produce una emergencia debido a la gravedad de los padecimientos o la falta de suministros, el Sistema Penitenciario deberá coordinar el traslado de Bonilla a un hospital de la región, bajo la responsabilidad del director del Sistema Penitenciario.
El Tribunal de Mayor Riesgo "C" está a cargo del juicio contra María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados por la muerte de Melisa Palacios, crimen ocurrido en julio del 2021 en Río Hondo, Zacapa. El juicio contra ambos, acusados del delito de asesinato, fue programado para diciembre del 2027.
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