El Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de retiro de inmunidad contra la jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, por supuestamente haber favorecido a un procesado en el caso Odebrecht, pese a que existía un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según el MP, la juzgadora benefició a Carlos Arturo Batres Gil, quien estaba ligado a proceso por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y cohecho activo, en la causa penal 01073-2016-00359.

El ente investigador informó que el 16 de julio de 2024 Batres Gil presentó una segunda actividad procesal defectuosa ante el Juzgado de Mayor Riesgo D, en la que cuestionó la audiencia de etapa intermedia celebrada el 4 de octubre y el 3 de diciembre de 2021, así como el 10 y el 31 de enero de 2022.

El 19 de julio de 2024, Cruz Toscano declaró con lugar el recurso procesal y programó una audiencia para repetir la etapa intermedia.

La jueza dictó después el sobreseimiento a favor de Batres Gil y ordenó la devolución de Q4 millones correspondientes a la caución económica.

Según el MP, las acciones de Cruz Toscano podrían encuadrar en los delitos de resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato.

Otro caso reciente

El 16 de noviembre pasado, Cruz Toscano también dictó el sobreseimiento a favor del exdiputado Juan Pablo Urrea, señalado por el delito de tráfico de influencias en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

En esa ocasión, la jueza cuestionó que el MP solicitara enviar a juicio al excongresista, pese a que en una audiencia anterior la Fiscalía había pedido el sobreseimiento y ella había decretado el cierre provisional del proceso.

Cruz Toscano consideró que existía una inconsistencia en las peticiones de la Fiscalía y resolvió cerrar el proceso penal contra Urrea.

La solicitud de retiro de inmunidad presentada por el MP se circunscribe a las actuaciones de la jueza en el caso Odebrecht.