Caso Red Q: Melvin Quijivix pagará Q400 mil de reparación digna por caso de lavado de Q85 millones en el Inde

Melvin Quijivix, exgerente del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) durante el gobierno de Alejandro Giammattei, deberá pagar Q400 mil en concepto de reparación digna, luego de haberse declarado culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero en el caso Red Q, informaron este jueves 22 de octubre fuentes judiciales.

El juez quinto penal, Arnulfo Carrera, fijó el monto durante la audiencia de reparación digna, en la que la Procuraduría General de la Nación (PGN) había solicitado Q7 millones, mientras que el Inde exigía Q15 millones.

La resolución se dictó después de que Quijivix aceptara cargos y recibiera una condena de dos años y ocho meses de prisión, en una sentencia emitida el 3 de marzo del 2026.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), el exfuncionario encabezaba una estructura que habría sustraído Q85 millones del Inde entre el 2021 y el 2023.

Quijivix fue capturado el 3 de julio del 2025 por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, durante el proceso judicial, el juez Carrera aceptó una solicitud de la defensa y modificó la tipificación del delito a conspiración para cometer lavado de dinero.

Tras esa decisión, el exfuncionario, por medio de su abogado, solicitó acogerse al procedimiento especial de aceptación de cargos, lo que permitió que fuera condenado a dos años y ocho meses de prisión.

La audiencia de reparación digna había quedado pendiente después de la sentencia. Durante la diligencia, el juez Carrera analizó las peticiones económicas de la PGN y del Inde, pero finalmente fijó el pago en Q400 mil.

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