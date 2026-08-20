Caso San Andrés Itzapa: Bombero afirma que expolicías lo presionaron para mentir sobre la muerte de Nelson Santamaría

El bombero Josué Francisco Buch Cúmez declaró este jueves 20 de agosto como testigo en el juicio contra siete expolicías procesados por distintos delitos relacionados con la muerte de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, ocurrida el 18 de abril del 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Buch Cúmez, miembro de los Bomberos Municipales Departamentales, relató ante el tribunal que atendió la emergencia relacionada con Santamaría y señaló que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) los presionaron para que afirmaran que la víctima había sido atropellada.

El testigo señaló específicamente al exsubinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales como una de las personas que ejercieron presión para que proporcionaran esa versión. Durante la audiencia, Buch Cúmez identificó a Vásquez Rabanales.

Según su declaración, Santamaría fue encontrado en el garaje de la sede policial de San Andrés Itzapa y no en la vía pública.

Buch Cúmez afirmó que transcurrieron unos 20 minutos entre el momento en que llegaron al lugar donde encontraron a Santamaría y el arribo al hospital de Chimaltenango.

También reconoció que, cuando llegaron, determinaron que Santamaría ya había fallecido. Sin embargo, dijo que en esa ocasión no actuaron de acuerdo con esa constatación debido a la presión que, según su testimonio, ejercieron los policías que estaban en el lugar.

El bombero declaró que los agentes les exigieron trasladar a Santamaría al hospital de Chimaltenango y que informaran al personal de turno en la emergencia que había sido atropellado.

Bombero fue condenado por mentir

Buch Cúmez ya fue procesado por su actuación después de los hechos. El 9 de septiembre del 2025 fue sentenciado a tres años de prisión por encubrimiento propio.

Según la acusación, el bombero mintió en su declaración al afirmar que había encontrado a Santamaría en la vía pública y no dentro de la sede policial.

Buch Cúmez aceptó cargos. En su declaración manifestó que "está arrepentido" y expresó temor de que le ocurra algo.

Su comparecencia como testigo forma parte ahora del juicio contra los siete expolicías vinculados con el caso.

Siete expolicías enfrentan juicio

Edy Leonel Vásquez Rabanales, exsubinspector de la PNC; Yorleni Lisbeth Macario Ramos; Yulisa Nabely Ayala Yol; Mauricio Abraham Contreras Salán y Fredy Santiago Velásquez Pérez son procesados por ejecución extrajudicial.

Jeremías Jacobo Rojas enfrenta proceso por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.

Ángel Vásquez Sajbochol es juzgado por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y omisión de auxilio.

Investigación por la muerte de dos hombres

Según la investigación del Ministerio Público (MP), los hechos ocurrieron el 18 de abril del 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La Fiscalía de Derechos Humanos sostiene que Vásquez Rabanales habría participado en la ejecución extrajudicial de Santamaría y Choc Xi.

Durante la audiencia de primera declaración, celebrada el 13 de agosto del 2024, los fiscales señalaron que ambas víctimas fueron sometidas a tortura antes de morir.

De acuerdo con la acusación, una de las motivaciones habría sido un acto de homofobia.

Como parte de los indicios presentados, el MP reprodujo cuatro grabaciones obtenidas por un testigo que permanecía cerca del lugar donde, según la investigación, ocurrieron las agresiones.

En una de las grabaciones se escucha a Choc Xi pedir auxilio: "Ayuda, ayuda, por favor".

Después de esa audiencia, el juez resolvió ligar a proceso penal a Vásquez Rabanales por ejecución extrajudicial, le impuso prisión preventiva y otorgó al MP tres meses para presentar el acto conclusivo.

El exsubinspector fue deportado a Guatemala el 5 de agosto del 2024 por autoridades de Estados Unidos, después de haber sido capturado el 11 de junio de ese año en Arizona.

Las autoridades estadounidenses lo detuvieron después de establecer que había ingresado de forma irregular a ese país tras salir de Guatemala, donde era buscado por su presunta participación en la muerte de Santamaría y Choc Xi.

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