Caso Transurbano: Juez libera fincas de Luis Gómez en Petén, pero mantiene embargo sobre bienes en Guatemala y Escuintla

Un Juzgado de Extinción de Dominio levantó este viernes 3 de julio parcialmente las medidas precautorias que pesaban sobre varias fincas vinculadas a Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), procesado por el caso Transurbano, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue emitida por el juez Delmar González, quien autorizó el levantamiento del embargo únicamente sobre las propiedades ubicadas en Petén, con el propósito de que Gómez pueda realizar las gestiones para desalojarlas, ya que, según se expuso durante la audiencia, estas fueron invadidas.

En cambio, el juez resolvió mantener las medidas precautorias sobre las fincas situadas en los departamentos de Guatemala y Escuintla, las cuales continuarán bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

Las propiedades están registradas a nombre de la empresa Tecnología y Proyectos, S. A., de la cual Gómez es representante legal.

De acuerdo con la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), los bienes fueron inmovilizados en el 2016 debido a que existen indicios de que habrían sido adquiridos de manera ilícita. La investigación busca establecer el origen del dinero utilizado para su compra.

Según la fiscalía, la petición de Gómez comprende 25 propiedades ubicadas en Guatemala, Escuintla y Petén. El MP sostiene que esos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes del proyecto de implementación del sistema Transurbano.

Durante una audiencia celebrada el 25 de junio, la defensa de Gómez argumentó que procede la devolución de las propiedades debido a que el Juzgado Segundo Penal, a cargo de Mario Hichos, cerró el proceso penal en su contra el 20 de junio del 2025.

Contexto del caso

Gómez fue procesado por los delitos de asociación ilícita, peculado y lavado de dinero u otros activos dentro de la investigación relacionada con la implementación del sistema prepago del Transurbano.

De acuerdo con el MP, la investigación señala que Gómez tuvo participación en ese proyecto, el cual fue señalado por un presunto fraude de Q270 millones derivado del supuesto desvío de fondos públicos.

Aunque el proceso penal en su contra fue cerrado, el procedimiento de extinción de dominio continúa de manera independiente, por lo que el juzgado aún debe resolver si procede o no la devolución definitiva de los bienes reclamados.

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