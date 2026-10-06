CC confirma arresto domiciliario de Jose Rubén Zamora tras segundo desistimiento del MP

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CC confirma arresto domiciliario de Jose Rubén Zamora tras segundo desistimiento del MP

La CC confirmó el arresto domiciliario de Jose Rubén Zamora al aceptar un segundo desistimiento del MP.

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JOSE RUBÉN ZAMORA. VISTA PÚBLICA EN LA CC. 23-6-26

Jose Rubén Zamora permanece con arresto domiciliario luego de que la Corte de Constitucionalidad aceptara el segundo desistimiento del Ministerio Público a una apelación que buscaba que regresara a prisión. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó este martes 6 de octubre el arresto domiciliario del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, luego de aceptar un segundo desistimiento presentado por el Ministerio Público (MP) a una apelación con la cual buscaba que el fundador de elPeriódico regresara a prisión.

La resolución establece que el fallo impugnado queda firme y surte plenos efectos legales, por lo que se mantiene la situación jurídica de Zamora Marroquín derivada de las medidas sustitutivas. Además, la apelación desistida no podrá plantearse nuevamente.

La acción había sido promovida por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y estaba relacionada con el segundo proceso iniciado contra Zamora Marroquín, por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y uso de documentos falsificados en forma continuada.

La decisión conocida este martes se suma a otra resolución emitida por la CC el 28 de julio, cuando ese tribunal también aceptó un desistimiento del MP y dejó firme una sentencia de amparo que había restituido medidas sustitutivas a favor del periodista en otro de los procesos.

Salió de prisión en febrero

Zamora Marroquín abandonó el 12 de febrero la cárcel militar Mariscal Zavala, luego de que un juez le otorgara arresto domiciliario.

La resolución estableció que debía permanecer en su domicilio, presentarse cada 15 días ante el MP y no salir del país.

El periodista había sido detenido el 29 de julio del 2022, días después de publicar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el entorno del entonces presidente Alejandro Giammattei.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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