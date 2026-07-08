Comparecen ante juez 34 presuntos pandilleros capturados en operativo contra estructura que operaba en El Gallito

Justicia

Comparecen ante juez 34 presuntos pandilleros capturados en operativo contra estructura que operaba en El Gallito

Treinta y cuatro presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha comparecen ante un juez por delitos relacionados con extorsión, asociación ilícita y ataques armados, tras ser capturados en El Gallito.

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Treinta y cuatro presuntos pandilleros comparecen ante el Juzgado Octavo Penal durante la audiencia en la que el MP presenta la investigación en su contra. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Treinta y cuatro presuntos pandilleros comparecen ante el Juzgado Octavo Penal durante la audiencia en la que el MP presenta la investigación en su contra. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Treinta y cuatro presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha comparecieron este miércoles 8 de julio ante el Juzgado Octavo Penal, señalados por distintos hechos delictivos, luego de haber sido capturados en septiembre del 2025 durante los operativos Rescatando El Gallito.

El Ministerio Público (MP) comenzó la presentación de la investigación contra los procesados, quienes son vinculados con los delitos de asociación ilícita, extorsión, conspiración para cometer asesinato y ataques armados.

Según las autoridades, los operativos se desarrollaron en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, un sector que es disputado por dos grupos criminales que buscan controlar el territorio para la venta de drogas al menudeo.

De acuerdo con la investigación del MP, las mujeres capturadas en el caso habrían recibido depósitos bancarios provenientes del cobro de extorsiones.

Durante la diligencia de este miércoles se dieron a conocer detalles de la investigación y se prevé que el Juzgado Octavo Penal resuelva la situación jurídica de cada uno de los procesados.

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ESCRITO POR:

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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