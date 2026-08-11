Condenan a 23 años de prisión a mujer que maltrataba a una niña y la dejaba en la calle

Una mujer fue condenada a 23 años de prisión inconmutables por trata de personas con circunstancias agravantes y maltrato contra personas menores de edad, por hechos ocurridos contra una niña en Iztapa, Escuintla, en el 2019.

La víctima sufría maltrato físico y psicológico y, según la investigación del Ministerio Público (MP), era dejada en la calle y, en ocasiones, privada de alimentos.

Los hechos ocurrieron en un inmueble de Barrio Lindo, Iztapa, donde, de acuerdo con la Fiscalía Municipal de Puerto de San José, Escuintla, la condenada se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de la niña.

La investigación permitió establecer que Mara D. maltrataba física y psicológicamente a la menor de edad. Además, la dejaba en la calle y en algunas ocasiones no le daba de comer.

El Tribunal de Sentencia Penal con competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas del departamento de Guatemala dictó contra Mara D. una condena de 23 años de prisión inconmutables por los delitos de trata de personas con circunstancias agravantes, en concurso real, y maltrato contra personas menores de edad, informó el MP.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso una multa de Q25 mil.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.