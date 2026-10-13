Condenan a 53 años de prisión a exagente de la PNC por el femicidio de su pareja embarazada

Juan Carlos Rodríguez Villatoro, de 33 años, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), fue condenado este martes 13 de octubre a 53 años de prisión por la muerte de su pareja, Ana Carolina López López, de 28, quien tenía aproximadamente 10 semanas de embarazo.

El Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otros Delitos en Contra de la Mujer de Retalhuleu le impuso 50 años de cárcel por femicidio y tres años por aborto preterintencional, por la muerte del bebé que la víctima llevaba en el vientre.

El cuerpo de López López fue localizado el 17 de noviembre del 2025, envuelto en nailon, en un cañaveral del cantón Maricón, Santa Cruz Muluá, Retalhuleu. De acuerdo con los hallazgos forenses expuestos durante el proceso, la mujer presentaba múltiples lesiones contusas, fracturas craneales y trauma craneoencefálico. El bebé que esperaba era de sexo masculino y también falleció.

La víctima se dedicaba a la venta de camarón y pescado en el mercado de Puerto San Jerónimo, Champerico. Era madre de dos niños, una niña de 10 años y un niño de cuatro, quienes quedaron en la orfandad tras su muerte.

Rodríguez Villatoro fue capturado el 29 de noviembre del 2025 en San José Pinula, Guatemala, cuando, según la información del caso, intentaba evadir la justicia. Durante el proceso se expuso que trasladó el cuerpo de su pareja en un vehículo tipo picop negro y lo abandonó en el cañaveral donde fue localizado.

Padre de la víctima pide justicia

Juan José López Alvarado, padre de Ana Carolina, relató que la familia desconocía lo que había ocurrido con ella hasta que agentes de la PNC llegaron a su vivienda para informarles de su muerte.

Según su testimonio, la mujer salió de su casa el viernes 14 de noviembre del 2025, alrededor de las 17.30 horas, acompañada de Rodríguez Villatoro. La familia supo de su fallecimiento días después, cuando las autoridades les comunicaron que el cuerpo había sido localizado.

El padre cuestionó que el responsable de la muerte de su hija hubiera pertenecido a la institución encargada de velar por la seguridad de la población.

“Nosotros los guatemaltecos tenemos policía para que nos cuiden como ciudadanos, porque tenemos derecho a que nos cuiden, no para que ellos maten a las personas que son trabajadoras como nosotros”, expresó López Alvarado.

También recordó que su hija estaba embarazada y lamentó que sus nietos hayan quedado sin su madre. “Gracias a Dios hay justicia hoy. Sí creo en la justicia de Guatemala, porque mi hija no merecía que la matara así”, manifestó.

Solicitan medidas de reparación

Jennifer López Arévalo, representante del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, explicó que la condena contempla los delitos de femicidio, en agravio de Ana Carolina López López, y aborto preterintencional, por la muerte del bebé que llevaba en el vientre.

“Son 53 años: 50 años por el delito de femicidio, la pena máxima, y tres años por el delito de aborto preterintencional”, indicó.

La representante también se refirió a las medidas de reparación digna solicitadas durante el proceso, entre ellas, la colocación de una placa conmemorativa para generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres y la realización de charlas dirigidas a agentes de la Policía Nacional Civil, debido a que el condenado formó parte de esa institución.

López Arévalo señaló que se dará seguimiento al cumplimiento de estas medidas cuando corresponda.

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