Condenan a dos hombres por alterar la escena del crimen tras ataque a blindado que transportaba Q8 millones

El Tribunal de Sentencia Penal de Zacapa condenó a 25 años de prisión a Héctor R. y Héctor C. por el delito de asesinato, informó el Ministerio Público (MP).

Ambos, quienes se desempeñaban como copiloto y receptor de valores, respectivamente, fueron sentenciados como coautores de la muerte de un agente de seguridad, ocurrida el 12 de abril de 2024, detalló el ente investigador el 11 de noviembre.

El MP explicó que el hecho ocurrió en un vehículo de transporte de valores que trasladaba Q8 millones desde Izabal hacia Teculután, Zacapa.

Después de efectuar una parada no autorizada en el kilómetro 154.5, cerca del puente Santiago, en la ruta principal del municipio de Gualán, Zacapa, los ocupantes del vehículo fueron atacados por un grupo armado.

Los disparos hirieron de gravedad al piloto del vehículo y causaron la muerte del custodio, según el MP.

La investigación de la Fiscalía demostró que los ahora condenados alteraron la escena del crimen y que sus relatos sobre lo sucedido presentaron incoherencias y contradicciones.

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Además, según la investigación, incumplieron los protocolos establecidos para el traslado de valores.

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