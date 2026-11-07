Corte Interamericana cierra caso por las últimas ejecuciones mediante fusilamiento en Guatemala

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio por concluido y archivó el caso Girón y otro vs. Guatemala, relacionado con la ejecución mediante fusilamiento de Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, ocurrida el 13 de septiembre de 1996, luego de constatar que el Estado guatemalteco cumplió con las reparaciones ordenadas en la sentencia del 15 de octubre del 2019.

La decisión fue anunciada el 6 de noviembre pasado, mediante un comunicado en el que el tribunal internacional informó que Guatemala cumplió con las medidas de reparación establecidas por las violaciones de derechos humanos cometidas contra los dos condenados a muerte.

La Corte emitió el 9 de octubre del 2026 una resolución de supervisión de cumplimiento, en la que determinó que el Estado había ejecutado las reparaciones ordenadas y, por lo tanto, decidió cerrar definitivamente el caso.

Las violaciones de derechos humanos

El 15 de octubre del 2019, la Corte IDH declaró responsable internacionalmente a Guatemala por la condena a muerte y la ejecución mediante fusilamiento de Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza.

El tribunal también determinó que ambos fueron sometidos al denominado "corredor de la muerte" y que su ejecución fue transmitida por televisión.

Además, estableció que se vulneró su derecho a las garantías judiciales, debido a que carecieron de defensa técnica desde el comienzo del proceso penal y posteriormente se les asignaron estudiantes de Derecho como defensores.

Por estas violaciones, la Corte ordenó al Estado publicar la sentencia y su resumen oficial, así como pagar una indemnización por daño inmaterial a los derechohabientes de las víctimas.

También dispuso que Guatemala reintegrara al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana los recursos utilizados durante la tramitación del caso.

Guatemala cumplió con las reparaciones

Durante la etapa de supervisión, la Corte IDH emitió tres resoluciones, fechadas el 2 de septiembre del 2022, el 30 de abril del 2024 y el 9 de octubre del 2026.

El tribunal constató que Guatemala cumplió con la publicación de la sentencia y su resumen oficial.

En cuanto a las indemnizaciones, resolvió dar por concluida la supervisión relacionada con el pago correspondiente a Roberto Girón y declaró el cumplimiento total del pago a los derechohabientes de Pedro Castillo Mendoza.

Con estas decisiones, la Corte dio por concluido el proceso de supervisión y ordenó archivar el caso.

Las últimas ejecuciones por fusilamiento

El caso se remonta al 13 de septiembre de 1996, cuando Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza fueron ejecutados mediante fusilamiento en Guatemala.

Estas fueron las últimas ejecuciones realizadas por ese método en el país y tuvieron una amplia cobertura mediática, al punto de que fueron transmitidas en directo por televisión.

La difusión de las ejecuciones motivó cambios en el procedimiento utilizado para aplicar la pena de muerte.

Las autoridades impulsaron una reforma del Decreto 234 del Congreso, emitido en 1946, que regulaba el procedimiento de las ejecuciones, para sustituir el fusilamiento por la inyección letal, con el propósito de dar un trato más humano a los condenados.

El 29 de julio de 1997 fue inaugurado el Módulo Letal, instalación destinada a la aplicación del nuevo método de ejecución.

La primera ejecución mediante inyección letal ocurrió el 10 de febrero de 1998, cuando fue ejecutado Manuel Martínez Coronado, condenado por la masacre de una familia.

Las últimas ejecuciones de condenados a muerte en Guatemala ocurrieron el 29 de junio del 2000, cuando dos hombres condenados por secuestro fueron ejecutados mediante inyección letal.

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