Cuñada de Manuel Baldizón recibe seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht

El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó este martes 21 de julio a Judith Celina Vargas Monroy, cuñada del excandidato presidencial Manuel Baldizón, a seis años de prisión inconmutables tras encontrarla culpable del delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht, una investigación que también vinculó al político con una presunta estructura dedicada al cobro y administración de sobornos.

La sentencia fue dictada por unanimidad durante la audiencia celebrada este 21 de julio. Además de imponer la pena de prisión, el tribunal suspendió los derechos civiles de Vargas Monroy mientras dure la condena y la eximió del pago de costas procesales.

Los jueces programaron la audiencia de reparación digna para el viernes 24 de julio del 2026, a las 13 horas, mientras que la lectura íntegra de la sentencia quedó fijada para el 28 de julio del 2026, a las 14 horas. Asimismo, informaron a las partes sobre su derecho de apelar el fallo dentro del plazo establecido por la ley.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público (MP), Vargas Monroy formó parte de una estructura que habría recibido sobornos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de carreteras en Guatemala.

Según la investigación, la organización creó varias empresas para captar y administrar fondos provenientes de esos pagos ilícitos. La Fiscalía sostiene que Vargas Monroy desempeñaba funciones de administración, coordinación y reclutamiento de personas que posteriormente eran utilizadas como representantes legales de sociedades presuntamente vinculadas con Manuel Baldizón.

El MP también afirma que esas personas eran condicionadas para figurar como representantes legales de las entidades supuestamente utilizadas por el excandidato presidencial.

Declaraciones durante el juicio

El juicio comenzó el 6 de julio ante el Tribunal de Mayor Riesgo A. Durante el debate declararon varios testigos propuestos por el Ministerio Público.

Entre ellos figuró un hombre que relató haber sido contratado como asistente contable y que, posteriormente, firmó el acta de constitución de una empresa en la que fue nombrado representante legal, aunque, según la investigación, desconocía el verdadero propósito de esa sociedad.

Ese testimonio forma parte de la prueba presentada por la Fiscalía para sostener que la estructura utilizó sociedades mercantiles y terceros para administrar recursos provenientes de los presuntos sobornos pagados por Odebrecht.

El caso Odebrecht

La investigación del caso Odebrecht señala que la constructora brasileña habría entregado millonarios sobornos en distintos países de América Latina para obtener contratos de obra pública.

En Guatemala, las pesquisas del Ministerio Público establecen que parte de esos recursos habría sido canalizada mediante una estructura integrada por varias personas y empresas, entre ellas Judith Celina Vargas Monroy, ahora condenada por asociación ilícita.

El caso también vinculó a Manuel Baldizón, quien fue señalado por el Ministerio Público de haber utilizado sociedades mercantiles presuntamente relacionadas con la recepción y administración de fondos ilícitos derivados de esos sobornos. No obstante, la condena dictada este martes corresponde únicamente a Vargas Monroy.

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