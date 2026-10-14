De presunto asaltante a víctima de golpiza: vecinos de la zona 19 vapulean a hombre vinculado con la Mara 18

Un presunto integrante de la mara 18, identificado como Julio “M”, de 36 años, fue vapuleado por un grupo de vecinos que lo sorprendió cuando presuntamente asaltaba a transeúntes en la colonia La Florida, zona 19 de la capital, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho ocurrió este miércoles 14 de octubre, en la 7a. avenida y 0 calle de ese sector, donde los vecinos retuvieron y golpearon al sospechoso antes de entregarlo a agentes de la Comisaría 16.

El detenido, conocido con los alias “Pirata” o “J”, fue señalado por las autoridades como integrante de la mara 18.

Durante el procedimiento, los policías le decomisaron una pistola marca CZ, con una tolva y 13 municiones, que portaba de forma ilegal. Según la PNC, el arma tenía reporte de robo desde el 18 de julio del 2025, cuando fue sustraída en la zona 10 de la capital.

Historial criminal

De acuerdo con las investigaciones policiales, Julio “M” es identificado como un homie brincado de una clica de la mara 18 y cuenta con antecedentes relacionados con distintos delitos.

Los registros de la PNC indican que el 8 de diciembre del 2008 ingresó al sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 por asesinato, robo y conspiración para cometer asesinato.

Además, el 29 de abril del 2026 fue detenido por obstruir el trabajo de la PNC durante un procedimiento efectuado frente a una pizzería de la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco.

Este 14 de octubre, el hombre fue capturado de nuevo, luego de que vecinos de la colonia La Florida lo señalaran de cometer asaltos contra transeúntes y lo entregaran a la Policía.

Alias “Pirata” terrorista de la mara 18 capturado cuando asaltaba en La Florida #EstamosCumpliendo #ProtegerYServir https://t.co/TZaJs0aKCI — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 14, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.