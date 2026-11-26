Tres presuntos integrantes de la banda denominada “La Mónica”, señalada de robar vehículos mediante engaños y secuestrar a sus propietarios, fueron capturados durante una serie de allanamientos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las diligencias estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).

Según las investigaciones policiales, los integrantes de la estructura contactaban a sus víctimas por medio de publicaciones de venta de vehículos en Facebook.

Una mujer fingía estar interesada en comprar el automotor y acordaba una cita con el propietario.

De acuerdo con la PNC, al encuentro llegaba acompañada de dos hombres que simulaban ser su pareja y un mecánico.

Con el pretexto de probar el vehículo, sometían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, les robaban el automotor y sus pertenencias y luego las abandonaban en distintos sectores.

Los capturados

Entre los detenidos figura Dulce “N”, de 25 años, capturada en residenciales Villa del Sur y señalada de ser la presunta cabecilla de la banda.

La mujer tenía tres órdenes de captura por los delitos de robo agravado y plagio o secuestro.

En la colonia La Reformita, zona 12, fueron detenidos Alejandro “N”, de 25 años, y César “N”, de 28.

El primero tenía tres órdenes de captura y el segundo, dos, por los mismos delitos.

Las ocho órdenes de captura fueron emitidas por un juzgado de Guatemala el 25 de noviembre del 2026.

Indicios incautados

Durante los allanamientos, los investigadores incautaron prendas de vestir, zapatos, tarjetas bancarias, dos armas de gas comprimido, tres teléfonos celulares, tarjetas SIM y una ganzúa.

Según la PNC, estos indicios serán incorporados a la investigación.

La institución policial continúa las pesquisas para establecer la posible participación de los detenidos en otros hechos e identificar a otros presuntos integrantes de la estructura.

Tres presuntos integrantes de la estructura criminal denominada “La Mónica”, señalada de robar vehículos de alta gama mediante engaños y secuestrar a sus propietarios, fueron capturados durante una serie de allanamientos realizados por investigadores de la #DEIC, y MP. https://t.co/By38RNAojg — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 26, 2026

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