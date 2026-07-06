Decomisan droga, armas y dinero en operativos que dejan cuatro personas capturadas

Cuatro personas fueron capturadas este lunes 6 de julio en operativos efectuados por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en Quetzaltenango y Retalhuleu, donde también fueron decomisadas drogas, armas, dinero en efectivo, vehículos y teléfonos celulares, según información de la Policía Nacional Civil (PNC).

En un allanamiento efectuado en la zona 2 de Quetzaltenango fue capturado Kevin "N", de 27 años. En el inmueble, los investigadores localizaron una pistola con reporte de robo desde el 12 de abril, en la zona 7 de Quetzaltenango; dos pistolas de gas comprimido; 44 bolsas y siete envoltorios con marihuana; 12 colmillos con cocaína; piedras de crack y Q6 mil 200 en efectivo.

Además, las autoridades informaron del decomiso de dos vehículos, uno de los cuales tiene orden de secuestro desde el 3 de julio, así como dos teléfonos celulares.

En otro operativo, efectuado en la zona 4 de Retalhuleu, fueron capturados el hondureño Óscar "N", de 47 años; Pablo "N", de 45, y Fernanda "N", de 26.

Según la Policía, a los dos hombres les fueron decomisados, dentro de una vivienda, 10 envoltorios con piedras de crack y dinero en efectivo.

La información policial añade que Fernanda "N" tenía dos órdenes de captura, emitidas en abril y agosto del 2025 por los delitos de extorsión y obstrucción extorsiva de tránsito, giradas por un juzgado de Guatemala.

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