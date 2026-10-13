Del hospital a la cárcel: salvadoreño buscado por homicidio y extorsión permaneció un mes en Petén

Un salvadoreño señalado de pertenecer a la Mara 18 y requerido por la justicia de El Salvador por varios delitos fue localizado por la Policía Nacional Civil (PNC) en Melchor de Mencos, Petén, luego de permanecer un mes internado en un hospital por heridas de bala.

Se trata de Jonathan “M”, de 36 años, alias Seco o Floopy, quien ingresó en estado crítico en el Hospital Nacional de Melchor de Mencos, donde recibió atención médica hasta que fue dado de alta.

Según la PNC, al salir del hospital, agentes de la Comisaría 62 e investigadores de Interpol establecieron que Mendoza tenía una alerta roja internacional, debido a una orden de captura emitida por un juzgado de El Salvador.

Las autoridades salvadoreñas lo requieren por los delitos de homicidio, extorsión, privación de libertad y venta de drogas.

De acuerdo con el intercambio de información entre las policías de Guatemala y El Salvador, Mendoza es identificado como cabecilla de la clica Campanera, de la Tribu Soyapango, perteneciente a la Mara 18. Además, tiene el rango de homeboy dentro de esa estructura.

La PNC informó que el salvadoreño permanecía de manera irregular en Guatemala, por lo que las autoridades dispusieron su expulsión del territorio nacional.

Debido a que todavía presentaba dificultades para caminar a causa de las heridas de bala, Mendoza fue trasladado en ambulancia y bajo custodia policial hacia la frontera entre Guatemala y El Salvador, para efectuar su expulsión.

La Policía no precisó las circunstancias en las que Mendoza resultó herido de bala ni cómo llegó al hospital de Melchor de Mencos.

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