Dos pistolas, cargadores de alta capacidad y 91 balas: así capturan a cuatro presuntos sicarios del Barrio 18

Cuatro presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron capturados este lunes 29 de junio por agentes de la Comisaría 15 de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando se desplazaban en un taxi pirata y, según las investigaciones preliminares, se dirigían a cometer un ataque armado en el sector de Chichimecas, Villa Canales.

Los detenidos fueron identificados como Denis “N”, de 29 años; Pablo “N”, de 22; Wilmer “N”, de 32, y Alonso “N”, de 27. Las autoridades los señalan como presuntos integrantes de esa estructura criminal.

Durante el operativo, los agentes les incautaron dos armas de fuego, cuatro cargadores y 91 municiones calibre 9 milímetros. Entre los cargadores decomisados figuran dos tipo caracol, de alta capacidad, además de cuatro teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación.

De acuerdo con los registros policiales, una de las pistolas tiene reporte de robo desde el 2 de julio del 2025, cuando fue sustraída en la colonia Kennedy, zona 18 de la capital. La segunda arma carece de registro legal en Guatemala.

Las autoridades informaron que Wilmer “N” registra dos antecedentes por los delitos de violación con agravación de la pena y agresión sexual.

La PNC indicó que las investigaciones continúan para establecer si los cuatro capturados están vinculados con casos de extorsión y con ataques armados registrados en ese sector de Villa Canales. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado competente para que se resuelva su situación legal.

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