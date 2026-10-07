Dos presuntos pandilleros son capturados con arma y motocicleta con reporte de robo

En un allanamiento efectuado por agentes de la Comisaría 31 y fiscales del Ministerio Público (MP) en la colonia La Dignidad, zona 4 de Escuintla, fueron capturados dos presuntos integrantes de la mara Barrio 18, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este miércoles 7 de octubre.

Se trata de Erison “N”, de 23 años, alias “El Enano”, y Rolando “N”, de 30, alias “Lágrimas”. Este último cuenta con un antecedente por tenencia o portación ilegal de arma de fuego con número de registro alterado o borrado, agregó la institución.

Por ese delito, alias “Lágrimas” cumplió una condena de ocho años y recobró su libertad en el 2023, según la PNC.

En el interior del inmueble, los agentes incautaron una pistola calibre 9 milímetros que tiene reporte de robo desde el 12 de mayo. Según la PNC, el arma fue robada por individuos armados en la zona 1 de la capital.

Además, decomisaron la motocicleta con placas M-499LZK, que fue robada el 21 de marzo en Villalobos 2, también por individuos armados.

Las capturas forman parte de la Operación Centinela de la PNC y del seguimiento a investigaciones derivadas de la denuncia de una víctima a quien individuos armados le robaron el teléfono.

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La PNC presume que ambos detenidos son originarios de la colonia El Limón, zona 18, y señaló que son investigados por casos de asaltos, extorsiones y sicariato en distintos sectores de Escuintla.

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