La Policía Nacional Civil (PNC) reporta tres capturas vinculadas con los operativos de vigilancia mediante drones que desarrolla desde hace 10 días para prevenir asaltos y localizar a presuntos delincuentes que se movilizan en motocicleta en distintos sectores de la capital.

Según la institución, una de las capturas se efectuó directamente con apoyo de los dispositivos aéreos, mientras que las otras dos fueron resultado de la coordinación entre las unidades policiales que participan en los patrullajes.

Los drones son operados por agentes de la PNC, quienes trabajan en coordinación con unidades motorizadas y el Plan Semáforo Seguro. La vigilancia se concentra en la calzada Roosevelt, la calzada San Juan, la Atanasio Tzul y distintas rutas de acceso a la capital.

Uno de los casos ocurrió en la calzada Roosevelt, donde un hombre presuntamente robó un teléfono celular a una adulta mayor. La intervención policial permitió perseguir al sospechoso y capturarlo en la colonia Roosevelt.

En otro operativo, la coordinación entre agentes permitió detener a dos presuntos asaltantes que se movilizaban en motocicleta. Según la Policía, ambos están señalados de cometer robos y amenazar a sus víctimas, incluso con disparos al aire para intimidarlas.

Refuerzan vigilancia tras ataque contra fiscal

Los recientes hechos de violencia también han llevado a la PNC a modificar los sectores donde despliega la vigilancia aérea.

Tras el ataque armado contra una fiscal del Ministerio Público (MP) en el anillo Periférico, la institución anunció que reforzará los patrullajes en ese sector y en colonias de la zona 7, señaladas por las autoridades como posibles puntos de origen de algunos de los presuntos delincuentes.

La PNC asegura que mantendrá los operativos con drones y ajustará los recorridos de vigilancia según las denuncias ciudadanas y los sectores con mayor incidencia delictiva.

Presencia, vigilancia y reacción. Así enfrentamos al crimen. Los #DronesPNC son una herramienta más para proteger a los guatemaltecos de bien, PNC continua con vigilancia en sectores de la zona 18. #EstamosCumpliendo #ProtegerYServir https://t.co/EKSHwLtong — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 18, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.