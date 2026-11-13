Edificio MP: juez modifica sentencia contra William Balz y ordena devolver inmueble adquirido por Q35 millones

El juez Mario Hichos, del Juzgado Segundo Penal, ordenó este viernes 13 de noviembre restituir al Ministerio Público (MP) el edificio ubicado en la zona 5 capitalina, cuya adquisición fue judicializada por supuestas irregularidades y sobrevaloración. Además, impuso a William Balz Gallardo el pago de Q100 mil en concepto de reparación digna, los cuales deberán entregarse a una organización benéfica.

La decisión fue emitida durante la audiencia de reparación digna celebrada después de que Balz Gallardo aceptara cargos por el delito de testaferrato, relacionado con la compra del inmueble, valorado en Q35 millones y destinado al funcionamiento de dependencias del MP.

Hichos modificó la resolución dictada durante la sentencia de aceptación de cargos y dispuso que el inmueble sea restituido al ente investigador.

Durante la audiencia también se discutió la resolución de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, que dejó sin efecto la declaratoria de lesividad del contrato de adquisición del edificio.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) había solicitado que Balz Gallardo pagara Q75 mil como reparación digna, distribuidos en Q50 mil para la tesorería del fondo común del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y Q25 mil para dos instituciones benéficas.

Sin embargo, el juez resolvió imponer el pago de Q100 mil, que deberán destinarse a una organización benéfica.

Balz Gallardo aceptó cargos por testaferrato

El lunes 9 de noviembre, Balz Gallardo aceptó ante el Juzgado Segundo Penal su responsabilidad por el delito de testaferrato, dentro del proceso conocido como caso Edificio MP.

El juez Mario Hichos le impuso una pena inicial de seis años de prisión, que quedó reducida a cuatro años conmutables a razón de Q10 diarios, debido a que se acogió al procedimiento especial de aceptación de cargos.

También fue condenado al pago de una multa de Q83 mil 500, a cumplir 40 horas de trabajo comunitario en la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) y a efectuar una donación de Q10 mil a una entidad benéfica.

Investigación por la compra del edificio

El caso Edificio MP surgió por la adquisición de un inmueble ubicado en la zona 5 capitalina, valorado en Q35 millones, que sería utilizado por el Ministerio Público.

Según la investigación, la compra presentó supuestas irregularidades, entre ellas, el incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

El proceso comenzó a partir de una denuncia presentada por la Fundación Contra el Terrorismo.

Debido a las irregularidades señaladas en la investigación, el edificio no había podido utilizarse para los fines previstos.

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