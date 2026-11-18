El pasado 10 de noviembre, las autoridades reportaron la captura de 30 personas por su presunta vinculación con una estructura dedicada a la comisión de varios delitos, conocida como “Los Mamás” y “Los Coyotes”. Las diligencias de allanamiento se realizaron en Alta Verapaz y Zacapa.

Tras escuchar los motivos de detención en el Juzgado de Paz Penal de Alta Verapaz, ante la jueza Jackeline Edilma García Meza, se dispuso que seis adultos quedaran a disposición del Juzgado de Primera Instancia Penal para Conocer Diligencias Urgentes, con sede en el departamento de Guatemala, para el desarrollo de la audiencia de primera declaración. A través de un correo electrónico también se dio a conocer el error involuntario en la orden de traslado de los detenidos.

Ante esta resolución, seis adultos y un menor fueron trasladados por el Sistema Penitenciario hacia las carceletas de la Torre de Tribunales, ubicada en la capital de Guatemala. Se trata de Francisco Pú Tojín, Dominga Pú Tojín, Miguel Chuc Coc, Josué Antonio Chuc Pú, Carlos Coc, Marco Vinicio Caal Cala y un menor de edad.

Los registros detallan que ingresaron a las carceletas de la Torre de Tribunales en Guatemala alrededor de las 17 horas del 11 de noviembre. Alrededor de las 19 horas, se recibió un oficio firmado por la jueza Jackeline Edilma García, del Juzgado de Paz de Alta Verapaz, en el que señala que por error se consignó que debían quedar a disposición del Juzgado de Diligencias Urgentes en la capital.

El traslado de los sindicados ya se había efectuado y desde esa fecha permanecieron en la Torre de Tribunales sin ser presentados ante un juez para resolver su situación legal.

Ante estos hechos y tras permanecer varios días en las carceletas, el equipo legal de los detenidos presentó un recurso de exhibición personal a su favor, en el cual señalaron que estaban detenidos ilegalmente, además de pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia o su libertad ante el incumplimiento del debido proceso. El escrito también señala la vulneración de sus derechos constitucionales.

La diligencia se efectuó el pasado martes 17 de noviembre a cargo del juez de paz de turno de Guatemala**, quien corroboró** las condiciones en que se encontraban los detenidos y presentó el informe de las actuaciones al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal de Guatemala para sus efectos legales.

A las carceletas de la Torre de Tribunales también compareció personal de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para verificar las condiciones en que se encuentran los detenidos y elaborar el informe correspondiente.

Se confirmó que la audiencia de primera declaración está programada para este viernes 20 de noviembre en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, a partir de las 9 horas, según el sistema de audiencias del Organismo Judicial.

Pese a la programación de la audiencia, al cierre de esta nota, los detenidos aún se encontraban en las carceletas de la Torre de Tribunales en la capital.

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