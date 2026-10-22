Excandidata a diputada se declara culpable en el caso por la muerte de su prima, la abogada Sindy Paz

Blanca Edelmira Saravia Recinos, excandidata a diputada por el partido Valor, se declaró culpable del delito de encubrimiento impropio en el proceso relacionado con la muerte de su prima, la abogada Sindy Paz, ocurrida el 8 de mayo del 2017 en la zona 2 de la capital.

La aceptación de cargos se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo C, donde Saravia Recinos recibió una sentencia de tres años de prisión conmutables a razón de Q10 diarios.

Sin embargo, al someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos, la condena quedó reducida a un año y seis meses de prisión.

El juez Edy Otoniel de León, a cargo del juzgado, señaló que, debido al tiempo que Saravia Recinos permaneció en prisión, la condena ya estaba cumplida, por lo que ordenó su inmediata libertad.

La resolución se produjo en el proceso por la muerte de Sindy Paz, en el que el Ministerio Público (MP) señaló a Saravia Recinos de haber coordinado el crimen contra su prima.

Padre de Sindy Paz cuestiona el fallo

César Augusto Paz, padre de la abogada, cuestionó la resolución judicial y reiteró que no se hizo justicia por la muerte de su hija. Además, anunció que se retiran como querellantes del proceso.

“El fallo está dado, el resultado no es justicia (…) también quiero decir que la señora -procesada- hablaba de temor, señores si aquí los delincuentes no somos nosotros, por Dios (…) sin venganza y también sin perdón esperábamos justicia, pues bien, no tuvimos justicia y tuvimos el resultado de un proceso jurídico”, expresó.

Antecedentes del caso

El 26 de febrero del 2025, Gerardo Alexander Paniagua, conocido como "el Gallero", fue ligado a proceso penal por el delito de asesinato, luego de que el MP lo señalara de haber participado en la muerte de Sindy Paz.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Saravia Recinos habría encargado a Paniagua ultimar a su prima.

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