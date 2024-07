El exjefe de la Dirección General de Caminos (DGC), Gilberto de Jesús Guerra, denunció este lunes 17 de julio al ministro de Comunicaciones, a un viceministro y a dos asesores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por supuestamente haber cometido el delito de calumnia en su contra.

Guerra fue destituido el 11 de julio recién pasado como director de la DGC por supuestamente haber intervenido a favor de una empresa en el proceso de adjudicación del proyecto de reparación de la autopista Palín – Escuintla, un hecho que fue anunciado por las autoridades durante una conferencia de prensa.

Ese día, las autoridades del CIV explicaron que inicialmente bajo el estado de Calamidad que decretó el Ejecutivo, pero que fue improbado por el Legislativo, se adjudicó un contrato por más de Q100 millones para la reparación de la autopista Palín – Escuintla, pero el evento fue prescindido la madrugada de ese mismo día debido a que solo una empresa ofertó por el monto total previsto por el CIV, lo que les generó dudas y señalaron a Guerra.

Por lo anterior, Guerra presentó este miércoles una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) en contra del ministro Félix Alvarado y del viceministro de Infraestructura, Max Alejandro García; además, contra los asesores del CIV, Pedro Pablo Mellini, Lester Jupe Alvarado y Miguel Monzón.

Guerra señaló que su destitución obedece a una estrategia para tratar de “ocultar el fracaso del Ministerio de Comunicaciones” en el evento de adjudicación de dicho proyecto.

“Se dio en el marco de una semana muy movida dentro de la Dirección General de Caminos, donde tuvimos muchas presiones por parte del viceministro y sus asesores”, refirió Guerra, quien dijo que se pone a disposición de la Fiscalía y de la investigación porque sabe que hay una denuncia en su contra.

Agregó que no tiene vínculos con empresas que lo hayan presionado para que adjudicar el proyecto.

“Por parte del viceministro y sucesores sí tuve presión durante toda esa semana para poder adjudicar a esos proyectos”, refirió el exfuncionario, quien asegura que nunca tuvo contacto con la comisión calificadora que se integró para analizar las ofertas y la persona que desistió de participar en esta.

“No me preste a las actividades que ellos querían de mí. Ellos querían que yo adjudicara y no una comisión, cosa que es totalmente ilógica, entonces encontraron en mi postura muchas dificultades”, refirió Guerra, quien añadió que “se fracasó por la propia incompetencia del del Ministerio y no por mi culpa pero necesitaban a alguien aquí en culpar como lo han hecho anteriormente”.

Qué dice el CIV

Por su parte el viceministro Max García dijo que desconocía los señalamientos hechos en la denuncia presentada en su contra por Guerra.

Según García, el CIV puso en su momento las denuncias correspondientes con documentación de prueba y se continúa recabando documentación de otros posibles “actos dudosos” por parte de Guerra.

"Estamos realizando la documentación, varias personas nos han hecho el acercamiento de que él había trabajado de forma anómala, no podemos decir que lo hizo, pero tampoco negarlas, entonces estamos nosotros revisando los documentos para ver si procede poner más denuncias", expresó el viceministro.

"No sé qué es lo que pretende, no sé a dónde va él con esto, finalmente pues yo lo que espero es poder ver que es lo que está el poniendo", justificó el viceministro.