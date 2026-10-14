Exigían Q50 mil por liberar a una víctima: capturan a dos sospechosos de secuestro en San José Poaquil

Justicia

Exigían Q50 mil por liberar a una víctima: capturan a dos sospechosos de secuestro en San José Poaquil

Capturan en la zona 7 a dos presuntos implicados en un caso de secuestro, por cuya víctima exigían Q50 mil.

Valery Velásquez

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Foto de referencia. Autoridades investigan a dos presuntos secuestradores que habrían retenido a una persona en San José Poaquil, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP), capturó a dos sospechosos de secuestro durante un allanamiento en la colonia Castillo Lara, zona 7 capitalina.

Los detenidos fueron identificados como Brayan “N”, de 21 años, y Edin “N”, 37, quienes son requeridos por un juzgado por su presunta participación en el delito.

Según los reportes policiales, los detenidos exigían Q50 mil a los familiares de una persona que habrían secuestrado, a cambio de liberarla y no atentar contra su integridad física.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de las fuerzas de seguridad, las capturas se efectuaron como parte del seguimiento a un caso de secuestro reportado en San José Poaquil, Chimaltenango.

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Acciones legales y puesta a disposición judicial

Tras el operativo en la zona 7, los dos sospechosos fueron trasladados bajo medidas de seguridad a la Torre de Tribunales.

En las próximas horas, ambos rendirán su primera declaración ante el juez contralor de la causa para resolver su situación jurídica, mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar si hay más implicados en la estructura criminal.

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Valery Velásquez

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