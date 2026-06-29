Expastor condenado a 61 años por abuso sexual busca salir de prisión mediante una apelación

En la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Totonicapán, el próximo 1 de julio se llevará a cabo una audiencia para continuar con el trámite del recurso de apelación especial relacionado con la revisión de las medidas de coerción impuestas a Welser Gilmar Reyes Florián, expastor condenado a 61 años de prisión por agresión sexual con agravación de la pena.

El expastor evangélico solicitará salir de prisión, ya que la sentencia de 61 años impuesta en su contra aún no está firme.

Reyes, quien se vistió como el rey David, según un video que circuló en redes sociales, fue sentenciado en el 2024 a 61 años de prisión por abuso sexual contra sus propias hijas. Después de este caso, se presentaron más denuncias en su contra por abuso sexual, según la madre de las menores.

Rina Calderón, exesposa del sentenciado, hizo un llamado a los magistrados de la Sala que conocerán el caso para que resuelvan conforme a derecho y tomen en cuenta la influencia que, según ella, aún tiene el exlíder evangélico.

"Quiero hacer un llamado a los señores magistrados, a quienes no conozco, pero seguramente son idóneos y por eso ocupan esos cargos para que actúen según la lógica. Entiendo que este señor quiere salir para fugarse porque nadie se va a quedar esperando a cumplir una sentencia de 61 años. Hay muchas personas atemorizadas; temen porque saben lo que él les hizo", puntualizó Calderón.

Desde el año pasado, en la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango se presentó este recurso legal. Sin embargo, Calderón recusó a los magistrados por conflicto de interés y el caso fue trasladado al departamento de Totonicapán.

El exlíder religioso dirigía la iglesia Misterios Capital de Luz, ubicada en el municipio de Cantel, Quetzaltenango.