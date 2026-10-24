Extraditan a hombre desde España a Guatemala por agresión sexual

Justicia

Extraditan a hombre desde España a Guatemala por agresión sexual

El hombre tenía una alerta roja internacional, por lo que fue capturado en España y extraditado a Guatemala.

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Hombre con orden de captura por agresión sexual es extraditado de España a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En Madrid, España, fue detenido Stuart “N”, de 50 años, quien fue extraditado a Guatemala, según un reporte de la Policía Nacional Civil (PNC).

El hombre tenía una orden de captura por agresión sexual, emitida por un juzgado de Sololá en septiembre del 2022.

Investigadores de Interpol-Guatemala llevaron a cabo la captura este sábado 24 de octubre en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

De acuerdo con la información de la PNC, el capturado tenía una alerta roja internacional, razón por la que fue extraditado a Guatemala.

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Luego de su captura al ingresar al país, fue trasladado al juzgado del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia (Maimi), en la zona 7 capitalina.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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