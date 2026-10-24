Justicia
Extraditan a hombre desde España a Guatemala por agresión sexual
El hombre tenía una alerta roja internacional, por lo que fue capturado en España y extraditado a Guatemala.
Hombre con orden de captura por agresión sexual es extraditado de España a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En Madrid, España, fue detenido Stuart “N”, de 50 años, quien fue extraditado a Guatemala, según un reporte de la Policía Nacional Civil (PNC).
El hombre tenía una orden de captura por agresión sexual, emitida por un juzgado de Sololá en septiembre del 2022.
Investigadores de Interpol-Guatemala llevaron a cabo la captura este sábado 24 de octubre en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
De acuerdo con la información de la PNC, el capturado tenía una alerta roja internacional, razón por la que fue extraditado a Guatemala.
Luego de su captura al ingresar al país, fue trasladado al juzgado del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia (Maimi), en la zona 7 capitalina.
Extraditado desde España por agresión sexual En el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, investigadores de la INTERPOL-Guatemala hicieron efectiva la captura de Stuart “N”, de 50 años, extraditado desde España, en atención a una orden de captura emitida por un juzgado de— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 24, 2026