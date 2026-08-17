Exviceministro del MAGA es enviado a juicio por irregularidades en compra de fertilizantes por Q144 millones

El Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala resolvió este lunes 17 de agosto enviar a juicio al exviceministro de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Nick Kenner Estrada, señalado por presuntas irregularidades en el proceso de compra de fertilizantes valorados en Q144 millones.

La resolución se conoció luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) solicitara que el exfuncionario enfrentara debate por los delitos de peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) presentó su petición para que Estrada fuera enviado a juicio por los hechos investigados en torno a la adquisición de fertilizantes efectuada por el MAGA en el 2024.

El caso se originó a partir de denuncias relacionadas con la adquisición y distribución de fertilizantes por parte del MAGA.

El 12 de noviembre del 2025, la Feci efectuó cuatro allanamientos en distintas dependencias de esa cartera. Las diligencias se derivaron de tres denuncias: una presentada por el diputado César Dávila Córdoba; otra por la entonces ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, y la tercera por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Según las denuncias, el MAGA compró fertilizantes en el 2024 por Q144 millones 836 mil 29 y contrató personal para distribuirlos, aunque no se logró comprobar la entrega.

Una auditoría de la CGC reveló fallas en los procesos de adjudicación, entre estas, el uso de direcciones falsas por parte de proveedores y la recepción de productos sin etiquetas técnicas. Además, una de las denuncias señalaba que los fertilizantes fueron hallados a la intemperie.

La Feci explicó que se utilizaron compras directas con oferta electrónica sin control técnico ni logístico y sin definir quiénes serían los beneficiarios ni los puntos de entrega. También detectó que se adjudicaron cantidades superiores a la capacidad operativa de los proveedores.

Exfuncionarios señalados

Dos meses después de los primeros operativos, la Feci reportó la captura de Estrada en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. También se emitieron órdenes de aprehensión contra el exministro de Agricultura Mynor Estrada y la exviceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional Klemen Gamboa.

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