Falla deja fuera de servicio los sistemas informáticos de la CC y obliga a suspender pleno

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el pleno previsto para este lunes 10 de agosto debido a una falla en su infraestructura tecnológica que dejó fuera de servicio los sistemas informáticos necesarios para sus actividades, informaron fuentes oficiales.

Un oficio de la Dirección de Tecnologías de Información, dirigido a la presidenta de la CC, Gladys Anabella Morfin Mansilla, informa que el problema se originó por “inconvenientes técnicos presentados en el equipo de infraestructura hiperconvergente” de la institución.

El documento, fechado este 10 de agosto, señala que la falla provocó la indisponibilidad de servicios tecnológicos críticos y de los sistemas informáticos necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales.

La Dirección de Tecnologías de Información y la Unidad de Gestión de Seguridad de la Información trabajan para determinar el origen del problema y restablecer los servicios afectados, según el oficio.

El documento no precisa cuánto tiempo podría durar la interrupción ni cuándo se restablecerán los servicios. Únicamente señala que las unidades responsables efectúan las acciones técnicas correspondientes para solucionar el inconveniente “a la brevedad posible”.

Una fuente consultada indicó que la falla fue anunciada en redes sociales por personas externas a la CC. El oficio no hace referencia a esa circunstancia ni establece el origen de los inconvenientes técnicos.

Comunicación Social de la CC informó que se trabaja para establecer las causas de los inconvenientes.

Añadió que las medidas adoptadas permiten mantener la atención a los usuarios.

“El personal que corresponde está trabajando desde casa con el fin de continuar la atención de los expedientes”, concluyó.

La @CC_Guatemala se queda sin servicios informáticos y el pleno de hoy fue suspendido. Un oficio enviado a la presidenta de la CC no da razón de cuánto tiempo durará el problema mientras una fuente comenta que la falla fue anunciada en redes sociales por personas externas a CC. pic.twitter.com/h0nyAH8YE8 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) August 10, 2026

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