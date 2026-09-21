Familia de odontólogo Julio Martínez apela arresto domiciliario otorgado a presunto implicado en el secuestro

La familia del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo presentó, por medio de su abogado, Denis Cuesy, una apelación contra la resolución judicial que otorgó medidas sustitutivas a Andrés Alcázar Crespo, ligado a proceso penal por el delito de plagio o secuestro en grado de complicidad.

La acción busca que se revise la decisión emitida el 17 de septiembre por el juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, quien concedió arresto domiciliario con control telemático a Alcázar Crespo.

“Estamos presentando una apelación por cuatro agravios, entre ellos que el artículo 264 del Código Procesal Penal prohíbe otorgar cualquier beneficio o medida sustitutiva a una persona que esté ligada a un proceso penal por un delito de plagio o secuestro, en cualquiera de sus formas”, señaló Cuesy.

El abogado añadió que solicitaron la revisión de la resolución por medio de la cual se otorgaron las medidas, pues, a su criterio, estas son improcedentes y dejan vulnerables a los parientes del odontólogo, quien continúa desaparecido.

Arresto domiciliario y otras medidas

El juez Orozco otorgó el 17 de septiembre arresto domiciliario con control telemático a Alcázar Crespo, vinculado con el plagio o secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido el 28 de mayo del 2025.

Además del arresto domiciliario, el juez le prohibió salir del país sin autorización judicial y le ordenó presentarse durante los primeros cinco días de cada mes para el registro biométrico en la sede del Ministerio Público (MP). También fijó una caución económica de Q10 mil.

La resolución respondió a una petición de la defensa de Alcázar Crespo, quien podrá movilizarse en Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Fraijanes, así como en la capital.

La audiencia de etapa intermedia está programada para el 29 de septiembre.

Alcázar Crespo fue ligado a proceso penal por el delito de plagio o secuestro en grado de complicidad.

Odontólogo continúa desaparecido

Julio Amílcar Martínez Murillo desapareció el 28 de mayo del 2025, cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales.

Según la investigación del MP, Martínez Murillo fue seguido por al menos tres vehículos desde que salió de un centro comercial en la ruta a El Salvador. Posteriormente, fue interceptado después del kilómetro 38 de la ruta hacia El Jocotillo.

Durante nueve días, los secuestradores negociaron con la familia y exigieron Q5 millones a cambio de su liberación.

El 5 de junio del 2025, un familiar entregó Q763 mil en una gasolinera de la avenida Hincapié, zona 13. El dinero fue recibido por un hombre que utilizaba un casco de motocicleta para evitar ser identificado por las cámaras de vigilancia.

Desde entonces, la familia no volvió a tener comunicación con el odontólogo y su paradero continúa sin establecerse.

MP señala a presunto cabecilla

La Fiscalía identifica como presunto cabecilla de la estructura a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de Martínez Murillo desde hacía más de 12 años.

Según el MP, esa relación le permitió conocer las rutinas y los movimientos del odontólogo para planificar el secuestro.

Girón Castañeda también figura como sindicado en otras investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado relacionadas con presuntos delitos de robo y hurto de vehículos.

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