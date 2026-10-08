Familia del exministro Javier Maldonado exige investigar su muerte y rechaza la hipótesis de suicidio: “Fue silenciado”

La familia del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Javier Maldonado Quiñónez exige que se investiguen las circunstancias de su muerte, ocurrida el 6 de octubre pasado, pues duda de que se haya tratado de un suicidio y considera que pudo haber sido víctima de un hecho criminal.

Ricardo Maldonado Quiñónez, hermano del exfuncionario del gobierno de Alejandro Giammattei, cuestionó la trayectoria de la bala que le causó la muerte y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido.

"Fue silenciado y queremos esclarecerlo", afirmó Maldonado Quiñónez, quien considera que las características de la herida de bala de su hermano generan dudas sobre la posibilidad de que se haya disparado a sí mismo.

"El ingreso de la bala y la salida no corresponde a auto infligirse un disparo. Tiene un orificio de entrada atrás de la oreja y con salida frontal, y eso pues es muy difícil concebirlo", declaró.

El familiar insistió en que la trayectoria del proyectil debe ser examinada por los investigadores para determinar cómo ocurrió el disparo.

"El ingreso de la bala de mi hermano fue acá y la salida fue acá. Uno mismo no se autoinflige ese disparo", afirmó mientras señalaba partes de su cabeza.

"Tenemos que ver bien cuál fue la situación. No puede ser posible", agregó.

Aunque Maldonado Quiñónez expresó sus dudas sobre la hipótesis de un suicidio y afirmó que su hermano fue silenciado, no precisó si sospecha de alguna persona ni señaló quién podría estar involucrado en su muerte.

"Nosotros le pedimos a las autoridades que hagan muy bien su trabajo", manifestó.

También explicó que su familia buscará apoyo para esclarecer el caso, debido a que algunos de sus integrantes tienen doble ciudadanía, guatemalteca y estadounidense.

"Pedimos también como ciudadanos americanos porque somos chapines de primero, también tenemos la doble ciudadanía, también vamos a pedir un respaldo para esclarecer esta situación", expresó.

El familiar hizo referencia a la posibilidad de solicitar apoyo al Gobierno de Estados Unidos, aunque no detalló qué gestiones emprenderán.

¿Qué han establecido las autoridades?

Javier Maldonado Quiñónez fue localizado con una herida de bala en la cabeza el 6 de octubre del 2026, en un inmueble de la colonia Vista Hermosa, zona 15 de la capital.

Los Bomberos Municipales lo trasladaron al Hospital Centro Médico, en la zona 10, donde falleció a las 20.09 horas, según el informe policial.

De acuerdo con información publicada por Prensa Libre el 7 de octubre, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció como causa de muerte una "herida producida por proyectil de arma de fuego".

En el inmueble donde fue localizado el exfuncionario, las autoridades encontraron un arma de fuego y manchas de sangre.

El reporte policial consignó de manera preliminar como posible móvil un "posible suicidio, por establecer".

Según el mismo informe, la conviviente del exministro relató a los investigadores que escuchó una detonación y, cuando se dirigió a la sala, encontró a Maldonado Quiñónez herido, con un arma de fuego a un costado.

La mujer también manifestó que el exfuncionario recibía tratamiento psicológico y que cuatro semanas antes había intentado suicidarse.

Sin embargo, la información oficial divulgada hasta el 7 de octubre no incluía resultados de otros peritajes que permitieran determinar de manera concluyente las circunstancias del disparo.

El Ministerio Público (MP) no ha revelado detalles adicionales sobre la investigación de la muerte del exministro.

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