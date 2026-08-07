 Fiscalía traslada investigación por el caso de Juana Santiago Chel en Nebaj debido a riesgo para su personal

La Fiscalía Municipal de Nebaj, Quiché, trasladó a la Fiscalía de Delitos Administrativos el expediente de una investigación contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por los delitos de abuso de autoridad y robo, debido al riesgo que el caso representa para el personal fiscal.

La investigación está relacionada con la actuación de agentes de la PNC durante el desalojo ocurrido en el caserío Xecoxó, aldea Tzalbal, Nebaj, Quiché.

Según la investigación, las agraviadas son Juana Santiago Chel y Juana López Santiago.

El traslado del expediente se decidió debido al riesgo que corre el personal de la Fiscalía Municipal de Nebaj por la exposición mediática del caso y ante la posibilidad de que pobladores atenten contra la vida de los trabajadores de esa dependencia, según señala el oficio.

De esa cuenta, la investigación contra los agentes policiales quedará en manos de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Desalojo y actuación policial

El Ministerio de Gobernación (Mingob) respaldó recientemente la actuación de la PNC durante el desalojo y afirmó que los agentes únicamente cumplieron una orden judicial.

Sin embargo, esa cartera anunció que revisará si durante la diligencia policial se cumplieron los protocolos establecidos.

El procedimiento ocurrió el 30 de julio y horas después provocó una protesta que terminó con el incendio de la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales, quien había emitido la orden de desalojo.

La PNC ejecutó el desalojo 44 días después de que López Morales firmara la resolución judicial.

Según el informe policial, la diligencia había sido solicitada por uno de los hijos de Juana Santiago Chel.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.