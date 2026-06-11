Fuerzas de seguridad destruyen plantación de coca valorada en Q3.2 millones en Petén

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de Guatemala, localizaron y erradicaron este jueves 11 de junio una plantación ilícita de hoja de coca en un área boscosa del caserío Santa Rosita, El Chal, Petén.

De acuerdo con información oficial, durante el operativo fueron erradicados e incinerados 128 mil arbustos de hoja de coca que se encontraban en fase de crecimiento y aprovechamiento. Las autoridades estimaron que la plantación tenía un avalúo aproximado de Q3.2 millones.

De acuerdo con fuentes oficiales, la acción fue desarrollada como parte de los operativos permanentes contra el narcotráfico que llevan a cabo las fuerzas de seguridad en distintas regiones del país.

El Ministerio de Gobernación informó por medio de sus redes sociales que estas acciones buscan combatir la producción de drogas y debilitar las estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico.

Añadió que la participación de agentes antinarcóticos de la PNC fue fundamental para la localización de la plantación, mientras que el Ejército de Guatemala brindó apoyo durante las operaciones desarrolladas en el área donde fue detectado el cultivo ilegal.

Por su parte, el Ejército indicó que la plantación fue localizada durante una coordinación interinstitucional con la PNC.

Según la institución castrense, la erradicación de los arbustos forma parte de los esfuerzos conjuntos que desarrolla el Gobierno de Guatemala para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Las autoridades no reportaron capturas relacionadas con este hallazgo y reiteraron que continuarán con las acciones de vigilancia, localización y destrucción de cultivos ilícitos en diferentes puntos del territorio nacional.

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El Ejército de Guatemala, en coordinación interinstitucional con agentes de la @sgaia_pnc_gt, localizó y erradicó plantaciones ilícitas de hoja de coca en las cercanías del caserío Santa Rosita, municipio de El Chal,… pic.twitter.com/jkobNSui56 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) June 11, 2026