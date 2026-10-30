Fusiles de asalto, municiones y droga: PNC descubre presunto reducto de estructuras criminales en Ciudad Peronia

Justicia

Fusiles de asalto, municiones y droga: PNC descubre presunto reducto de estructuras criminales en Ciudad Peronia

La PNC localizó cuatro fusiles de asalto AK-47, más de 100 municiones y droga en una vivienda de Ciudad Peronia, que presuntamente era utilizada por estructuras criminales.

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La PNC localiza cuatro fusiles AK-47, más de 100 municiones y droga durante un allanamiento en una vivienda de Ciudad Peronia, Villa Nueva, presuntamente vinculada con el sicariato. (Foto Prensa Libre: PNC)

La PNC localiza cuatro fusiles AK-47, más de 100 municiones y droga durante un allanamiento en una vivienda de Ciudad Peronia, Villa Nueva, presuntamente vinculada con el sicariato. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron este viernes 30 de octubre cuatro fusiles de asalto AK-47 y más de 100 municiones durante un allanamiento en una vivienda que presuntamente era utilizada como reducto de sicarios en Ciudad Peronia, Villa Nueva.

El operativo se efectuó en la colonia Terrazas 2, zona 8 de Ciudad Peronia, donde investigadores de la División de Información Policial (DIP), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), inspeccionaron el inmueble.

Además de los fusiles y las municiones, las autoridades localizaron documentos de motocicletas y una memoria USB.

Durante el allanamiento también fueron incautados siete paquetes con cocaína y cuatro con marihuana.

Según la información policial, la vivienda presuntamente era utilizada por estructuras criminales vinculadas con el sicariato y el narcomenudeo en Ciudad Peronia y sectores cercanos.

La PNC informó que las investigaciones continúan para identificar a los responsables de las actividades ilícitas relacionadas con el inmueble.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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