Golpe mortal, estrangulación y mutilaciones: el testimonio forense que estremeció el juicio contra siete expolicías

La declaración de una perita del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aportó este martes 21 de julio nuevos detalles sobre la muerte del ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi, durante la continuación del juicio contra siete exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados de presunta ejecución extrajudicial.

El debate se desarrolla en el Tribunal de Mayor Riesgo B, donde la especialista explicó los hallazgos de las necropsias practicadas a ambas víctimas, fallecidas en abril de 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Según el informe forense expuesto en la audiencia, Nelson Santamaría murió a consecuencia de una ruptura de la arteria aorta abdominal provocada por un traumatismo contuso directo.

La perita indicó que esa lesión produce una hemorragia masiva y ocasiona la muerte de forma prácticamente inmediata.

"Considerando los hallazgos durante la necropsia se puede indicar que la causa de la ruptura de la aorta abdominal fue un traumatismo contuso directo, es decir un traumatismo causado con el contacto violento entre el cuerpo de la víctima y un agente traumático, como un golpe causado por una persona directamente o a través del impacto de un objeto contuso", declaró ante el Tribunal.

Añadió que la ruptura de la arteria aorta "provoca la muerte de manera instantánea porque produce una hemorragia masiva".

Choc Xi murió por estrangulación

En el caso de Eldin Leonel Choc Xi, la perita indicó que la causa de muerte fue estrangulación.

Además, explicó que durante la necropsia se estableció que la ausencia de la mano derecha y de las falanges de la mano izquierda no fue consecuencia de la acción de animales ni del deterioro natural del cadáver.

Durante su declaración respondió a una de las consultas formuladas por las partes sobre las amputaciones encontradas en el cuerpo.

"En cuanto a la ausencia de falanges de la mano izquierda y la ausencia del tercio distal del cúbito y radio derechos del cadáver de Eldin Leonel Choc Xi fue consecuencia de antropofagia cadavérica o si la misma pudo haber sido ocasionada por mamíferos o si fueron cercenadas a través de algún tipo de instrumento cortante o similares características informo que: los hallazgos durante el procedimiento de necropsia realizada al cadáver de Eldin Leonel Choc Xi no corresponden a antropofagia cadavérica ni tampoco amputación causada por mamíferos, sino que los hallazgos son sugestivos de que las falanges de la mano izquierda y el tercio distal del cúbito y radio derechos fueron cercenados con un instrumento cortocontundente, sin que se pueda determinar con exactitud cuál fue utilizado", declaró la especialista.

Los hallazgos fueron incorporados como parte de la prueba pericial presentada durante la continuidad del debate oral.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público sostiene que las víctimas fueron sometidas a tortura antes de morir y que posteriormente fueron ejecutadas.

Por el delito de ejecución extrajudicial son juzgados:

Edy Leonel Vásquez Rabanales, exsubinspector de la PNC

Yorleni Lisbeth Macario Ramos

Yulisa Nabely Ayala Yol

Mauricio Abraham Contreras Salán

Fredy Santiago Velásquez Pérez

Además:

Jeremías Jacobo Rojas enfrenta proceso por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.

Ángel Vásquez Sajbochol es juzgado por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y omisión de auxilio.

La investigación del MP

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Milton Nelson Santamaría, ciudadano canadiense, y Eldin Leonel Choc Xi fueron capturados en abril de 2024 y posteriormente habrían sido víctimas de tortura antes de su muerte.

Durante la audiencia de primera declaración, celebrada el 13 de agosto de 2024, la Fiscalía afirmó que una de las motivaciones del crimen habría sido un acto de homofobia.

Como parte de los indicios presentados en la primera declaración, el MP reprodujo cuatro grabaciones obtenidas por un testigo que permanecía cerca del lugar donde presuntamente ocurrieron las agresiones. En uno de los audios se escucha a Choc Xi pedir ayuda.

Tras esa audiencia, el juez ligó a proceso penal al exsubinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales por el delito de ejecución extrajudicial y le impuso prisión preventiva.

Vásquez Rabanales fue deportado a Guatemala el 5 de agosto de 2024 por autoridades de Estados Unidos, luego de ser capturado el 11 de junio de ese año en Arizona. Según las autoridades estadounidenses, ingresó de forma irregular a ese país cuando ya era buscado en Guatemala por su presunta participación en la muerte de ambas víctimas.

Defensa rechaza los señalamientos

Durante el inicio del juicio, Vásquez Rabanales rechazó los señalamientos formulados por el Ministerio Público.

El exsubinspector, quien dirigía la subestación policial de San Andrés Itzapa al momento de los hechos, responsabilizó del procedimiento a los agentes que realizaron la captura de las víctimas y aseguró que el caso se originó por un procedimiento policial incorrecto.

También afirmó que desconoce qué ocurrió posteriormente con Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi y negó haber participado en los hechos que les costaron la vida.

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