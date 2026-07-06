Guardias penitenciarios trasladan a un reo en vehículo particular y la DGSP abre investigación

La Dirección General del Sistema Penitenciario investiga a varios guardias penitenciarios que trasladaron a un privado de libertad en un vehículo particular, luego de que el hecho fuera captado en video y difundido en redes sociales.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que investiga el traslado de un privado de libertad en un vehículo particular, luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa a guardias penitenciarios que custodian al reo abordar el automotor entre la 18 y 19 calles de la zona 1 de la capital, frente a la Plaza Barrios.

Según la DGSP, las imágenes muestran a un privado de libertad junto a los guardias responsables de su custodia mientras es trasladado en un vehículo particular, una práctica que, de acuerdo con la institución, contraviene los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de diligencias.

En un comunicado, la institución informó que ordenó a la Inspectoría General del Régimen Penitenciario efectuar las averiguaciones correspondientes para establecer las responsabilidades de los custodios involucrados.

La DGSP afirmó que el traslado de personas privadas de libertad en vehículos particulares no está permitido bajo ninguna circunstancia. Añadió que, una vez concluida la investigación, determinará las sanciones administrativas o las denuncias que procedan contra los guardias penitenciarios que incumplieron los protocolos de seguridad.

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