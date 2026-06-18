Guatemala entrega a la DEA a alias “El Hollywood” por cargos de narcotráfico

Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) entregaron este jueves 18 de junio a Víctor Manuel Pérez Mazariegos, alias "El Hollywood", a autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) de Estados Unidos, para que enfrente cargos relacionados con el narcotráfico en ese país.

Según informó la PNC, Pérez Mazariegos fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde la prisión ubicada en el cuartel Mariscal Zavala hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde quedó bajo custodia de las autoridades antinarcóticas estadounidenses.

De acuerdo con la orden de captura, el guatemalteco es requerido por una corte de Estados Unidos por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir hacia ese país cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.

Las autoridades también lo identifican con los alias "Pantera" y "Cholo Bota".

El Ministerio de Gobernación indicó que Pérez Mazariegos es señalado de presuntos vínculos con actividades relacionadas con el trasiego, almacenamiento y comercio ilícito de cocaína.

La PNC añadió que durante el operativo de captura fue decomisado un vehículo con placas P-430LPJ.

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