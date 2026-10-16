Guatemala extradita a acusado de narcotráfico y EE. UU. destaca lucha conjunta contra las drogas

Guatemala extraditó este viernes 16 de octubre a Kevin Raymundo Roque Contreras, requerido por una corte de Texas por delitos relacionados con el narcotráfico. Tras la entrega, Estados Unidos destacó la cooperación entre las autoridades de seguridad y justicia de los dos países.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala destacó en sus redes sociales que la entrega del guatemalteco es resultado del trabajo conjunto entre las instituciones encargadas de combatir el tráfico de drogas y llevar ante la justicia a las personas requeridas por ese país.

"Otro narcotraficante extraditado exitosamente de Guatemala a Estados Unidos gracias a la estrecha cooperación entre los sectores de seguridad y justicia de ambos países", señaló la representación diplomática.

En su pronunciamiento, también destacó la importancia de retirar de las calles a las personas vinculadas con el narcotráfico y garantizar que enfrenten los procesos judiciales correspondientes.

"Juntos, sacamos a los narcotraficantes de las calles y nos aseguramos de que enfrenten la justicia estadounidense. Las drogas destruyen vidas, separan familias y generan violencia. Menos narcos en las calles = comunidades más seguras", agregó.

Extradición de guatemalteco

El Ministerio Público (MP) informó que este viernes 16 de octubre se concretó la extradición de Kevin Raymundo Roque Contreras, quien es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Según el MP, Roque Contreras enfrenta dos cargos relacionados con la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con conocimiento o motivos razonables para creer que sería introducida ilegalmente en Estados Unidos.

El primer cargo corresponde a asociación ilícita para fabricar y distribuir cocaína con destino a territorio estadounidense, en violación de las secciones 963, 959(a) y 960 del Título 21 del Código de Estados Unidos.

El segundo se refiere a la fabricación y distribución de esa droga, con la intención o conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, en violación de la sección 959 del mismo código.

Investigación por tráfico de drogas

De acuerdo con la información del MP, una investigación de las autoridades estadounidenses identificó una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica desde, por lo menos, el 2008.

Las pesquisas establecieron que la estructura fue responsable de introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos y señalaron a Roque Contreras como uno de sus integrantes.

Según la acusación, desde aproximadamente el 2017 hasta, por lo menos, julio del 2020, el guatemalteco habría dirigido, gestionado y facilitado parte de las actividades de tráfico de drogas de la organización en Guatemala y otros lugares.

Otro narcotraficante extraditado exitosamente de Guatemala a Estados Unidos gracias a la estrecha cooperación entre los sectores de seguridad y justicia de ambos países. Juntos, sacamos a los narcotraficantes de las calles y nos aseguramos de que enfrenten la justicia estadounidense. Las drogas destruyen vidas, separan familias y generan violencia. Menos narcos en las calles = comunidades más seguras. — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 16, 2026

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