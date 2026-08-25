Guatemala extradita a Estados Unidos a “Piolín” y “Flaco”, requeridos por delitos de narcotráfico

Guatemala entregó este martes 25 de agosto a Estados Unidos a Wilber Antonio Romero Mora y Wender Rolando Eguizábal Gálvez, requeridos por autoridades de ese país por delitos relacionados con el narcotráfico, informó el Ministerio de Gobernación.

Agentes del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), efectuaron el traslado de ambos privados de libertad como parte del proceso de extradición.

Romero Mora, alias “Piolín”, fue capturado en marzo pasado durante un operativo en Escuintla por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC.

Es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, donde enfrenta señalamientos por conspiración, fabricación y distribución de cocaína.

Eguizábal Gálvez, alias “Flaco”, fue capturado en febrero pasado en Izabal. Según las autoridades, es señalado como presunto cabecilla de una estructura dedicada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

El Sistema Penitenciario coordinó el traslado de los dos extraditables, con apoyo de la PNC. El Ministerio de Gobernación señaló que el procedimiento forma parte de las medidas establecidas para garantizar la entrega de personas requeridas por la justicia de otros países.

La cartera agregó que estas acciones forman parte de la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia para combatir el narcotráfico y cumplir los procesos de extradición.

Capturas con fines de extradición

Hasta el 20 de agosto pasado, la PNC contabilizaba 32 personas capturadas con fines de extradición durante el 2026.

Según los datos oficiales, 29 de los capturados son requeridos por autoridades estadounidenses.

De los casos registrados, 20 están relacionados con delitos de narcotráfico. Los demás corresponden a señalamientos por violación, trata de personas, homicidio y defraudación.

🚨La #DGSP realizó con éxito el traslado para extradición de los privados de libertad Wilber Antonio Romero Mora, alias “Piolín” y Wender Rolando Equizabal Gálvez, alias “Flaco" y "Eguizabal Gálvez”, requeridos por tráfico de drogas, mediante operativo coordinado y seguro. pic.twitter.com/q8OtoEGhEi — Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) August 25, 2026

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