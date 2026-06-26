Guatemalteco acepta ser extraditado por caso de secuestro y violación de una menor en California

Brian Estuardo Verbena Martínez aceptó este viernes 26 de junio ser extraditado hacia Estados Unidos, donde es requerido por la justicia de ese país por su presunta participación en ocho delitos sexuales cometidos en perjuicio de una menor de 13 años en el condado de Orange, California, informaron fuentes judiciales.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, donde el guatemalteco manifestó su consentimiento para ser entregado a las autoridades estadounidenses, que lo reclaman por los delitos de secuestro, violación y otros ilícitos sexuales.

De acuerdo con la solicitud de extradición, los hechos habrían ocurrido entre el 5 y el 6 de diciembre del 2025 en las ciudades de Garden Grove y Santa Ana, en el condado de Orange, California.

Las autoridades estadounidenses presentaron la denuncia el 16 de diciembre del 2025 ante la Corte Superior de California, proceso en el que atribuyen a Verbena Martínez la comisión de ocho delitos sexuales en contra de la adolescente.

Con la aceptación de la extradición, el proceso judicial en Guatemala concluye de forma expedita y el requerido quedará a disposición de las autoridades competentes para que se coordine su entrega a Estados Unidos.

Captura

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Brian Estuardo Verbena Martínez, de 36 años, fue capturado el 9 de febrero pasado en la 3a. calle 9-35, zona 1 de Esquipulas, Chiquimula.

Según la PNC, la aprehensión fue efectuada por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición emitida a solicitud de las autoridades de Estados Unidos.

En esa fecha, Verbena Martínez se convirtió en el sexto requerido con fines de extradición capturado durante el año.

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