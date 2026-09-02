Hombre abre fuego contra fiscales y agentes de la PNC durante allanamiento en Santa Rosa

Un hombre disparó contra fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un allanamiento en Santa María Ixhuatán, Santa Rosa. Las fuerzas de seguridad repelieron el ataque y el sospechoso resultó herido, fue aprehendido y quedó bajo custodia policial.

La diligencia se efectuó en El Naranjo, aldea Estanzuela, Santa María Ixhuatán, como parte de una investigación relacionada con la muerte de una persona alcanzada por una bala perdida el 13 de junio del 2026 en la aldea San Antonio, según informó el MP.

La Fiscalía de Distrito de Santa Rosa efectuó tres allanamientos con acompañamiento de la PNC. Durante el operativo, un hombre identificado por el MP como Ledbin H. intentó huir mientras portaba dos pistolas y un rifle, de acuerdo con esa institución.

El MP informó que el sospechoso disparó contra fiscales y policías, por lo que las autoridades repelieron el ataque. El hombre resultó herido y recibió atención médica. Posteriormente quedó bajo custodia policial, a la espera de su primera declaración.

La PNC también informó sobre el enfrentamiento y señaló que el detenido tiene 27 años. Según la versión policial, el hombre efectuó múltiples disparos contra los agentes y el personal de la fiscalía para impedir el allanamiento de su vivienda.

Después de que las autoridades controlaron la situación, la diligencia continuó en el inmueble.

Localizan armas y municiones

El MP informó que fueron localizadas dos pistolas, un rifle, seis casquillos, tres cargadores, 54 cartuchos para arma de fuego, dos fundas para armas de fuego, un portacargadores, un bolso y un teléfono celular.

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La Fiscalía de Distrito de Santa Rosa realizó tres diligencias de allanamiento con acompañamiento de la Policía Nacional Civil en el caserío El Naranjo, aldea Estanzuelas, Santa María Ixhuatán, en seguimiento a la investigación por la muerte de una persona alcanzada por una bala… pic.twitter.com/J3QyC0A3RN — MP de Guatemala (@MPguatemala) September 2, 2026