Imágenes de videovigilancia llevan a la captura de sospechoso de agresión sexual contra una niña

Justicia

Imágenes de videovigilancia llevan a la captura de sospechoso de agresión sexual contra una niña

La DEIC capturó a un hombre de 41 años, identificado mediante imágenes de videovigilancia, por su presunta vinculación con la agresión sexual contra una niña.

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Investigadores de la DEIC trasladan al hombre de 41 años señalado de agresión sexual contra una niña de 11 años. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la DEIC trasladan al hombre de 41 años señalado de agresión sexual contra una niña de 11 años. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron este martes 25 de agosto a Elvis “N”, de 41 años, en el kilómetro 43.8 de la antigua ruta a Palín, Escuintla, señalado de agresión sexual.

Según las investigaciones, el hombre es sospechoso de una agresión sexual contra una niña de 11 años, ocurrida el 13 de julio en la aldea Las Morenas, Puerto Iztapa, Escuintla.

Las pesquisas señalan que el sospechoso habría interceptado a la niña cuando se dirigía a clases y, bajo amenazas, la habría obligado a subir a una motocicleta.

Imágenes de videovigilancia permitieron identificar al sospechoso y darle seguimiento hasta su captura, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Hasta el momento las autoridades no han profundizado en el caso, por lo que se desconoce si el detenido tiene algún vínculo familiar con el detenido, el cual fue puesto a disposición de un juzgado.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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