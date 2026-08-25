Imágenes de videovigilancia llevan a la captura de sospechoso de agresión sexual contra una niña

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron este martes 25 de agosto a Elvis “N”, de 41 años, en el kilómetro 43.8 de la antigua ruta a Palín, Escuintla, señalado de agresión sexual.

Según las investigaciones, el hombre es sospechoso de una agresión sexual contra una niña de 11 años, ocurrida el 13 de julio en la aldea Las Morenas, Puerto Iztapa, Escuintla.

Las pesquisas señalan que el sospechoso habría interceptado a la niña cuando se dirigía a clases y, bajo amenazas, la habría obligado a subir a una motocicleta.

Imágenes de videovigilancia permitieron identificar al sospechoso y darle seguimiento hasta su captura, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Hasta el momento las autoridades no han profundizado en el caso, por lo que se desconoce si el detenido tiene algún vínculo familiar con el detenido, el cual fue puesto a disposición de un juzgado.

#DEIC captura a presunto agresor sexual de una menor de 11 años



Investigadores de la #DEIC capturaron a Elvis “N”, de 41 años, en el kilómetro 43.8 de la antigua ruta a Palín, Escuintla, sindicado de agresión sexual con agravación de la pena pic.twitter.com/cRU4BeGSji — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 25, 2026

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