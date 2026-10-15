Insivumeh alerta por saturación del suelo en 12 departamentos en medio de lluvias que dejan 22 muertos

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió este jueves 15 de octubre que municipios de 12 departamentos de Guatemala presentan niveles de saturación del suelo iguales o superiores al 90% en sus capas profundas, una condición que, sumada a la continuidad de las lluvias, podría provocar nuevas inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos.

La alerta se produce en medio de una temporada de lluvias que, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ha dejado 22 personas fallecidas, 213 mil 198 afectadas y 2 mil 184 emergencias en todo el país, de acuerdo con las estadísticas actualizadas al miércoles 14 de octubre del 2026.

El Boletín Especial por Saturación del Suelo No. BESS-2026-113, emitido por el Insivumeh el 13 de octubre, identifica municipios con estas condiciones en Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Suchitepéquez.

La saturación se registra en capas del terreno que van desde los 30 centímetros hasta profundidades de entre uno y tres metros.

Según la información técnica, la acumulación de humedad reduce la capacidad del suelo para absorber nuevas precipitaciones. Esto favorece el desplazamiento del agua hacia ríos, quebradas y otros cauces, lo que puede incrementar sus niveles y provocar inundaciones.

Además, los terrenos saturados presentan condiciones que pueden favorecer deslizamientos, derrumbes y otros movimientos de tierra, principalmente en laderas, barrancos y comunidades ubicadas en áreas vulnerables.

Más de 213 mil personas afectadas por las lluvias

Las estadísticas de Conred revelan que, del 19 de abril al 14 de octubre del 2026, las emergencias relacionadas con las lluvias han afectado a 213 mil 198 personas, mientras que otras 26 mil 162 han sido evacuadas y mil 350 permanecen albergadas.

El balance también incluye 44 personas heridas, 28 hospitalizadas y una desaparecida. En cuanto a las familias, se contabilizan 42 mil 674 afectadas y 13 mil 74 damnificadas.

Las inundaciones encabezan las emergencias registradas durante esta temporada, con 626 incidentes, equivalentes al 28.7% del total.

Les siguen las caídas de árboles, con 369 casos; los daños a la producción agrícola, con 280; los deslizamientos, con 242; y los incidentes ocasionados por fuertes vientos, con 189.

También se reportan 132 derrumbes, 89 socavamientos, 77 colapsos estructurales y 66 flujos de lodo.

De acuerdo con el informe de Conred, Alta Verapaz encabeza la lista de departamentos con mayor número de emergencias durante la temporada de lluvias, con 566 incidentes.

Le siguen Guatemala, con 207; Izabal, con 170; Quetzaltenango, con 117; Sacatepéquez, con 116; Quiché y San Marcos, con 108 cada uno; y Petén, con 95.

Los registros reflejan que las emergencias han ocurrido en distintos puntos del territorio nacional, con daños en comunidades, infraestructura vial y viviendas.

Lluvias causan daños en viviendas y carreteras

Conred reporta 12 mil 195 viviendas con daños moderados, 457 con daños severos y 422 con daños leves. Además, otras mil 52 viviendas permanecen en riesgo.

En infraestructura, las autoridades contabilizan 668 carreteras afectadas, 37 puentes con daños y cuatro puentes destruidos. También se registran 52 establecimientos educativos afectados, 25 edificios y 21 incidentes relacionados con la red de energía.

Ante los niveles de saturación del suelo identificados por el Insivumeh, la Secretaría Ejecutiva de Conred informó que mantiene el monitoreo y la coordinación con las instituciones que integran el Sistema Conred.

Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos crecidos y permanecer cerca de laderas inestables, especialmente durante períodos de lluvias intensas. También instan a identificar señales de peligro, como la aparición de grietas en el terreno, la inclinación de árboles o postes y los movimientos inusuales de tierra.

En caso de observar estas condiciones, Conred recomienda realizar una autoevacuación preventiva, atender las instrucciones de las autoridades locales y reportar cualquier emergencia al número 119.

La institución advierte que la continuidad de las lluvias sobre terrenos con altos niveles de humedad puede favorecer nuevas emergencias, por lo que insiste en mantener las medidas de prevención, principalmente en comunidades cercanas a ríos, barrancos y laderas.

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