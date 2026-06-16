Investigadores capturan al “Canche Loco” y decomisan marihuana, crack y metanfetamina

Un operativo contra el narcomenudeo desarrollado por investigadores de la División de Información Policial (DIP), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), permitió la captura de un hombre conocido como “Canche Loco” durante un allanamiento efectuado en la aldea El Manantial, Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, informo este martes 16 de junio la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades informaron que el detenido fue identificado como Julio “N”, de 38 años, quien es señalado por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportivas. Según los registros policiales, posee dos antecedentes por robo agravado.

Durante la diligencia, los investigadores localizaron e incautaron 48 bolsas con marihuana, 41 bolsas con metanfetamina, 25 piedras de crack y un teléfono celular, indicios que serán analizados como parte de las pesquisas relacionadas con la posible distribución de drogas al menudeo en el sector.

Como parte de las acciones coordinadas contra actividades ilícitas, agentes de la Comisaría 42 y fiscales también efectuaron un allanamiento en San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.

En esa diligencia, las autoridades localizaron un revólver calibre .38 Special y 275 municiones del mismo calibre. El procedimiento se llevó a cabo en seguimiento a una denuncia por disparos injustificados.

Las autoridades no informaron sobre capturas durante este segundo allanamiento. Los indicios decomisados quedaron bajo resguardo del MP para continuar con las investigaciones correspondientes.

Capturan a alias “Canche Loco” durante allanamiento contra el narcomenudeo



En allanamiento que realizaron Investigadores de la #DIP en coordinación con fiscales, en la aldea El Manantial, Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, capturaron a Julio “N”, de 38 años, alias “Canche Loco” pic.twitter.com/dlfCz1J2hD — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 16, 2026

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