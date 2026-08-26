Juez cambia delito contra Jorge Rodas y ahora enfrentará proceso por el homicidio de Nidia Bautista

El juez Mynor Moto accedió este miércoles 26 de agosto a la solicitud del Ministerio Público (MP) y modificó los delitos por los que fue ligado a proceso Jorge David Rodas, sindicado de arrollar a una pareja en la zona 18 de la capital.

Rodas ahora enfrentará proceso por homicidio en agravio de Nidia Renata Bautista García, quien murió posteriormente debido a las lesiones sufridas en el hecho.

El juez modificó los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas por los cuales Rodas había sido ligado a proceso en agravio de Bautista García.

La Fiscalía había solicitado el cambio debido a que la víctima falleció después de que Rodas fuera ligado a proceso. Inicialmente, el sindicado enfrentaba los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas en agravio de Bautista García.

Rodas también fue ligado a proceso por lesiones culposas en agravio de Kevin Alexander Jiménez, quien viajaba junto con Bautista García en una motocicleta cuando ocurrió el hecho.

Según la Fiscalía, un examen toxicológico determinó que Rodas se encontraba bajo los efectos de alcohol y cocaína.

El caso

Rodas fue ligado a proceso el 29 de junio por su presunta responsabilidad en arrollar a Bautista García y Jiménez en un sector de la zona 18 de la capital.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Rodas bajar del vehículo y a Bautista García debajo del automotor. Luego vuelve a subir, retrocede y pasa sobre la víctima, quien permanece tendida en el asfalto. Posteriormente, el vehículo se aleja del lugar.

Más adelante, Rodas fue interceptado por agentes de la Policía Nacional Civil y un grupo de personas que se percataron del hecho.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. Bautista García falleció posteriormente debido a las lesiones sufridas.

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