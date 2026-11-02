Juez envía a juicio a 33 pandilleros de la MS por el secuestro de tres personas durante un motín

El juez noveno penal, Selman Portillo, resolvió este lunes 2 de noviembre que 33 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS) enfrenten juicio por plagio o secuestro y que un tribunal determine si son culpables de los hechos que se les atribuyen.

Los acusados fueron capturados el 25 de agosto del 2025 durante un motín registrado en el Centro Especializado de Reinserción, ubicado en la zona 13 capitalina. De ellos, 32 enfrentarán juicio por plagio o secuestro, mientras que uno también será juzgado por disparos sin causa justificada y portación ilegal de arma de fuego.

Durante el motín, los privados de libertad tomaron como rehenes a tres trabajadores de una empresa privada encargada de entregar alimentos en el centro. Con esta medida exigían a las autoridades el traslado de su máximo cabecilla, Jorge Yahir de León, alias "El Diabólico", a otro centro carcelario.

El 31 de julio del 2025, las autoridades trasladaron a una cárcel de máxima seguridad a cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. De León fue trasladado de Pavoncito a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla.

El día del motín, luego de varias horas de retención de los rehenes, las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al centro y retomaron el control de las instalaciones.

Tras estos hechos, las autoridades capturaron a 34 pandilleros, quienes fueron ligados a proceso penal. Meses después se reportó la muerte de uno de los sindicados.

En cuanto al acusado que enfrentará juicio por tres delitos, la investigación señala que, cuando las autoridades ingresaron al inmueble, fueron recibidas con disparos. Durante la intervención localizaron una pistola que pudo haber sido utilizada en el ataque.

La audiencia de ofrecimiento de pruebas quedó programada para el próximo 17 de diciembre, cuando se conocerá qué tribunal estará a cargo del juicio contra los 33 acusados.

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