Juez favorece con falta de mérito a motorista señalado tras accidente mortal en la calzada San Juan

Santiago Bin Max, piloto de la motocicleta en la que se transportaba Lucrecia Chávez, quien falleció a consecuencia de un accidente de tránsito en la calzada San Juan, zona 7 capitalina, fue beneficiado con falta de mérito luego de que el Ministerio Público intentó procesarlo por el hecho, reportaron este lunes 22 de junio fuentes judiciales.

El percance ocurrió el 17 de junio frente al Centro Comercial San Juan, donde se registró una triple colisión en la que estuvieron involucrados un automóvil Mercedes-Benz y dos motocicletas. Como consecuencia del accidente, Chávez murió en el Hospital Roosevelt, a donde fue trasladada por cuerpos de socorro.

Tras el hecho, las autoridades consignaron a Bin Max y a Heidi Rottman, conductora del automóvil involucrado, por el delito de homicidio culposo mientras se desarrollaban las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Turno de Torre de Tribunales, donde el Ministerio Público imputó a Bin Max el delito de homicidio culposo al considerar que habría faltado al debido cuidado, ya que la prevención policial señalaba que no portaba licencia de conducir ni tarjeta de circulación.

Sin embargo, la defensa presentó la documentación correspondiente e indicó que por este hecho ya se encontraba procesada Heidi Rottman.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, el juez de Turno otorgó falta de mérito a Santiago Bin Max e indicó que corresponde al Ministerio Público esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades derivadas del accidente.

Las investigaciones continúan para establecer la secuencia exacta de la colisión y la participación de cada uno de los involucrados.

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